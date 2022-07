Pořád to tam je, pochvaluje si Hlaváčková souhru H+H. Přípravu na rozlučku si užila

V legendárních holinkách spolu stály na stříbrné olympijské příčce, ovládly dva grandslamy a teď se tenistka Andrea Sestini Hlaváčková po boku Lucie Hradecké rozloučí s profesionální kariérou. Jejich zápas v rámci turnaje Livesport Prague Open na pražské Spartě se dokonce dostal do pondělního programu na centrální kurt.

Přes tři roky kvůli mateřským povinnostem nehrála. Ale když se po covidové pauze vrátili diváci do ochozů, řekla si, že si ještě jeden turnaj ve čtyřhře střihne a rozloučí se s diváky vedle nejlepší parťačky v kariéře. Po 66 dnech pravidelného tréninku nastal den D.

"S přípravou jsem spokojená. Těsně před turnajem cítím, že jsem tréninku dala tolik, kolik jsem dát mohla. Nepřišla ani žádná zranění, ani bolístky. Navíc jsem si to neskutečně užila, což byl i důvod, proč jsem do toho šla," prozradila deníku Aktuálně.cz Andrea Sestini Hlaváčková.

Nepřepínala se, hrála hodinu, hodinu a půl denně. Ukrojila si z času jen tolik, aby to nebylo znát na rodinném ani pracovním životě. Proto její forma není taková, jako když na okruhu končila.

"Je úsměvné, že i po tolika letech mě něco překvapí. Ale divila jsem se, jak moc se liší to, co jste schopni natrénovat, od skutečného hraní o body. To jak jste schopni reagovat na returnu, jak hrát první balón po returnu, jak mít co nejlepší přehled na síti. S tím bojuju poslední týden," vysvětlila pětatřicetiletá hráčka.

Plán měla jednoduchý, nejdřív dostat do ruky opět pozapomenuté údery, k tomu kondici a nakonec doladit herní situace.

"S Luckou trénujeme celý týden, už máme za sebou i nějaké simulace zápasu. Máme na kurtu skvělou energii, náladu, ale výkony jsou daleko od ideálu. Potřebovaly bychom tak dva tři přípravné turnaje. Uvidíme, jak jsme konkurenceschopné, tedy hlavně já," zhodnotila situaci těsně před startem turnaje.

Spoustu věcí trénovat nemusí, po boku Hradecké zažila největší úspěchy kariéry, včetně toho olympijského v Londýně.

"Co se týče souhry, to tam pořád je. Víme, co která myslí, když něco řekne, jak která takticky uvažuje. Známe se i po té psychické stránce. Vím, jak reagovat, když mi něco řekne určitým tónem. Jestli jí oponovat nebo raději nechat být. Vzájemná chemie naskočila automaticky," pochvaluje si.

O dva roky starší Hradecká z tenisového kolotoče nezmizela, ve čtyřhře jí momentálně patří 22. místo. Ta má tedy ambici nějaký ten bod na domácí půdě i uhrát, nejen se loučit.

"Bereme to ale jak to je a budeme se snažit představit fanouškům v tom nejlepším světle. Když se to úplně nepovede, věřím, že nám to fanoušci odpustí," dodala Sestini Hlaváčková.

Los tomu chtěl, že soupeřky pro jejich první kolo jsou také Češky. V pátém zápase na centrálním dvorci tenisové Sparty se v pondělí večer utkají s párem Anastasia Detiuc a Miriam Kolodziejová.