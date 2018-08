Drobný Čech dobyl Evropu. Forejtek napodobil Lendla, povede zlatou generaci českého tenisu?

před 1 hodinou

Jeden z tříčlenného týmu loňských vítězů juniorského Davis Cupu znovu ukázal obrovský potenciál. Sedmnáctiletý Jonáš Forejtek vyhrál evropský šampionát osmnáctiletých.

Praha - Ta jména loni v září obletěla celý tenisový svět. Dalibor Svrčina, Andrew Paulson a Jonáš Forejtek. Tři Češi, kteří si podmanili juniorský Davis Cup. Poslední jmenovaný je teď znovu v zářivých světlech reflektorů. Ve švýcarském Klosters vyhrál mistrovství Evropy do 18 let.

Forejtek je v historii teprve pátým Čechem, který na tenhle nevšední úspěch dosáhl.

Před ním na sledované juniorské akci triumfoval Ivan Lendl v roce 1978, Karel Nováček o pět let později, Ivo Minář v roce 2002, když v českém finále přehrál Tomáše Berdycha, a naposledy Michael Konečný před jedenácti lety.

Právě jeho příklad je výstrahou. Nadějný junior přechod do dospělé kategorie nezvládl tak, jak se očekávalo, a jeho maximem na ATP stále zůstává 285. příčka žebříčku.

Forejtkův potenciál je ale nezpochybnitelný. "Pro něj i pro celý český tenis je to velký úspěch. Teď jde o to, aby si tím Jonáš nastartoval kariéru a pomohlo mu to, aby prorazil i na juniorských grandslamech, kde hraje celý svět. A samozřejmě, aby se mu poté povedl vstup mezi dospělé," řekl deníku Aktuálně.cz hlavní trenér pražské Sparty Daniel Filjo.

A ocenil způsob, jakým se Forejtek na šampionátu prezentoval. "Klosters je dost specifické místo, vyšší nadmořská výška, míče odskakují hodně vysoko, létají rychle a někteří tenisté mají problémy udržet míč v kurtu. Ne každý toto umí zvládnout. O to je to vítězství cennější," vysvětlil.

Cesta za největším výsledkem kariéry nebyla jednoduchá. Forejtek ale ukázal srdce bojovníka. V semifinále otočil zápas proti Italovi Zeppierimu po setech 2:6, 6:4, 6:4. Ve finále pak zvládl ještě složitější zkoušku.

Proti turnajové jedničce, Bulharovi Adrianovi Andrejevovi, ztratil první sadu v tie-breaku, zkrácená hra rozhodovala i o osudu druhého dějství a mladý Čech v ní odvrátil mečbol. Tie-break poté ovládl 8:6 a obrat dokonal ve třetím setu. Forejtek definitivně přebral iniciativu a po výsledku 6:7, 7:6, 6:3 mohl slavit.

Plzeňského rodáka přirovnává Filjo k argentinské hvězdě Diegu Schwartzmanovi. "Jonáš hraje od základní čáry, odkud si připravuje útok, něco podobného jako hraje Schwartzman. Snad jediným jeho handicapem je výška, tak to musí nahradit extrémně rychlým pohybem," uvedl kouč.

Forejtek by mohl být jedním z dílků zajímavé skládačky, která vytvoří skutečně silnou generaci českého mužského tenisu. V tuhle chvíli ovšem nelze předvídat, kdo z trojice Svrčina, Paulson, Forejtek skutečně prorazí. Aspektů, jež mohou další vývoj mladých tenistů ovlivnit, je obrovská spousta.

"Já bych si přál, aby se prosadili všichni tito hráči, teď bych neodepisoval ani jednoho. Do velkého tenisu potřebují mít v chlapech hodně dobrý forhend a podání, další věcí je hlava," vyjmenoval Filjo. Šance jednotlivých daviscupových šampionů nechtěl konkretizovat.

"Nerad porovnávám, obzvlášť mezi českými hráči. Každý je jiná individualita. Paulson byl na jaře zraněný a první turnaje začal hrát v červenci. Svrčina měl zase výborný začátek sezony, kdy se mu dařilo v Asii."

Úspěšným juniorům doporučil nezapomínat na regeneraci. "Hlavně ať jsou zdraví a nezapomenou, že mají taky denně odpočívat. V této fázi junioři trénují hodně hodin a nechávají si málo času na regeneraci," poukázal Filjo.

U Forejtka si všiml jednoho nešvaru, který by měl hráč do budoucna odstranit.

"Dostali se ke mně snímky z Klosters od jednoho českého trenéra, který působí ve Švýcarsku, Martina Barocha. Ten jezdí po turnajích a porovnává techniku úderů. Trochu nešťastně vypadá u Jonáše natočení kolen při podání, v jedné fázi se kolena kříží, což by do budoucna mohlo vést ke zranění. Je důležité, aby se na to se svým týmem zaměřil v přípravné fázi," poradil hlavní trenér Sparty.

Už ve čtrnácti letech byl Forejtek dvojnásobným mistrem republiky ve dvouhře i čtyřhře a bronzovým medailistou z ME. Zároveň se ale mohl pyšnit titulem mistra republiky v obřím slalomu.

Jeho otec Ladislav je šéfem úseku alpských disciplín lyžařského svazu. Starší bratr Filip velkou nadějí českého sjezdového lyžování, závodil letos na olympiádě v Pchjongčchangu. U Jonáše nakonec dostal přednost tenis. A tohle složité rozhodnutí se zatím vyplácí.