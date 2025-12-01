Drby odmítla prohlášením. Český klenot dál drtí krize, další pohroma přišla v Itálii

Brenda Fruhvirtová: v českém tenise pojem.
Kolem mladší z nadějných sester se spustil humbuk, už když jí bylo dvanáct let. Válcovat konkurenci v juniorských kategoriích a zvládnout náročný přechod mezi dospělé jsou ale dvě diametrálně rozdílné věci.
U Fruhvirtové to dlouho vypadalo, že klíčovou výzvu zvládne.
V letech 2022 a 2023 vyhrála patnáct titulů na okruhu ITF a začala se rychle prosazovat i na nejvyšším okruhu.
V minulé sezoně dosáhla na žebříčkové maximum, po sérii skvělých výkonů už v rankingu WTA vyšplhala na 87. místo. V sedmnácti letech patřila mezi největší přísliby českého, ale i celosvětového tenisu. O jejím hvězdném potenciálu se mluvilo, psalo, diskutovalo globálně.
Jenže potom přišel strmý pád.
Tenistka dlouho bojovala se zraněním zad, na kurtech se v aktuální sezoně objevovala pouze sporadicky. V pozadí se ale odehrávalo i něco jiného. Když v srpnu oznamovala návrat, přidala osobní prohlášení.
"Minulý rok jsem se hodně potýkala s depresemi, panickými atakami a úzkostí, takže pro mě bylo velmi těžké držet krok. Na kurtu se mi nedařilo, ale mimo něj to bylo ještě horší," svěřila se tenistka.
Mezi fanoušky i u tenisové veřejnosti mezitím kolovala celá řada divokých spekulací. Právě těm se teď Fruhvirtová rozhodla učinit přítrž.
"Opravdu bolí, když slyším, jak si lidé vyprávějí různé drby, protože netuší, čím jsem si procházela," dodala.
S pravdou ven se prý rozhodla jít i kvůli lidem, kteří se potýkají s podobnými problémy a bojí se přiznat pravdu.
"Jsem hrdá na to, kam až jsem došla, jak tvrdě jsem na sobě pracovala a kým jsem se stala. Samozřejmě jsou pořád dny, kdy je to těžké, ale většinou si užívám, že jsem zdravá a že se můžu soustředit na ten nejkrásnější sport. Vždy se o sebe starejte," vzkázala Fruhvirtová fanouškům.
Při návratu se jí zatím vůbec nedaří.
V neděli v úvodním kole kvalifikace na podniku W50 v Itálii nedokázala dotáhnout utkání s Mavie Österreicherovou, nad kterou vedla 7:5 a 5:3. Aktuálně 1142. hráčce pořadí nakonec za stavu 7:5, 5:7 a 0:4 skrečovala pravděpodobně kvůli dalšímu zdravotnímu problému.
Fruhvirtová prohrála už počtvrté za sebou a v žebříčku zůstává uvězněná v deváté stovce.