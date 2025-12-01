Tenis

Drby odmítla prohlášením. Český klenot dál drtí krize, další pohroma přišla v Itálii

Aleš Vávra Aleš Vávra
před 27 minutami
Očekávaný comeback zatím nevychází. Brenda Fruhvirtová, jedna z těch vůbec nejdominantnějších českých juniorek v historii, prožívá týdny plné tenisového trápení a porážek.
Brenda Fruhvirtová
Brenda Fruhvirtová | Foto: ČTK / imago sportfotodienst / Juergen Hasenkopf

Brenda Fruhvirtová: v českém tenise pojem.

Kolem mladší z nadějných sester se spustil humbuk, už když jí bylo dvanáct let. Válcovat konkurenci v juniorských kategoriích a zvládnout náročný přechod mezi dospělé jsou ale dvě diametrálně rozdílné věci.

U Fruhvirtové to dlouho vypadalo, že klíčovou výzvu zvládne.

V letech 2022 a 2023 vyhrála patnáct titulů na okruhu ITF a začala se rychle prosazovat i na nejvyšším okruhu.

V minulé sezoně dosáhla na žebříčkové maximum, po sérii skvělých výkonů už v rankingu WTA vyšplhala na 87. místo. V sedmnácti letech patřila mezi největší přísliby českého, ale i celosvětového tenisu. O jejím hvězdném potenciálu se mluvilo, psalo, diskutovalo globálně.

Jenže potom přišel strmý pád.

Tenistka dlouho bojovala se zraněním zad, na kurtech se v aktuální sezoně objevovala pouze sporadicky. V pozadí se ale odehrávalo i něco jiného. Když v srpnu oznamovala návrat, přidala osobní prohlášení.

"Minulý rok jsem se hodně potýkala s depresemi, panickými atakami a úzkostí, takže pro mě bylo velmi těžké držet krok. Na kurtu se mi nedařilo, ale mimo něj to bylo ještě horší," svěřila se tenistka.

Mezi fanoušky i u tenisové veřejnosti mezitím kolovala celá řada divokých spekulací. Právě těm se teď Fruhvirtová rozhodla učinit přítrž.

"Opravdu bolí, když slyším, jak si lidé vyprávějí různé drby, protože netuší, čím jsem si procházela," dodala.

Související

"Úplně mě to zlomilo." Superstar poprvé o tom, jak jí poprsí málem zničilo kariéru

French Open 2022, 3. den (Simona Halepová)

S pravdou ven se prý rozhodla jít i kvůli lidem, kteří se potýkají s podobnými problémy a bojí se přiznat pravdu.

"Jsem hrdá na to, kam až jsem došla, jak tvrdě jsem na sobě pracovala a kým jsem se stala. Samozřejmě jsou pořád dny, kdy je to těžké, ale většinou si užívám, že jsem zdravá a že se můžu soustředit na ten nejkrásnější sport. Vždy se o sebe starejte," vzkázala Fruhvirtová fanouškům.

Při návratu se jí zatím vůbec nedaří. 

V neděli v úvodním kole kvalifikace na podniku W50 v Itálii nedokázala dotáhnout utkání s Mavie Österreicherovou, nad kterou vedla 7:5 a 5:3. Aktuálně 1142. hráčce pořadí nakonec za stavu 7:5, 5:7 a 0:4 skrečovala pravděpodobně kvůli dalšímu zdravotnímu problému.

Fruhvirtová prohrála už počtvrté za sebou a v žebříčku zůstává uvězněná v deváté stovce.

Související

"Proč tam jede?" Menšík pod palbou kvůli účasti na Next Gen, Čech je hlavní hvězdou

Česko - Španělsko, čtvrtfinále Davis Cup 2025 (Jakub Menšík)
 
Mohlo by vás zajímat

Havlíčková znovu ve finále, opět letí vzhůru. Projděte si tenisové žebříčky

Havlíčková znovu ve finále, opět letí vzhůru. Projděte si tenisové žebříčky
Infografika

"Fotbal mě má na blacklistu." Ze řvouna je mentální kouč, Češi prý v hlavě ztrácí

"Fotbal mě má na blacklistu." Ze řvouna je mentální kouč, Češi prý v hlavě ztrácí

"Úplně mě to zlomilo." Superstar poprvé o tom, jak jí poprsí málem zničilo kariéru

"Úplně mě to zlomilo." Superstar poprvé o tom, jak jí poprsí málem zničilo kariéru

Siniakovou ohrožuje Ruska s podivnou pověstí. Její "šílenství" popsala jiná Češka

Siniakovou ohrožuje Ruska s podivnou pověstí. Její "šílenství" popsala jiná Češka
Tenis sport Obsah Brenda Fruhvirtová

Právě se děje

před 2 minutami
Fanoušci uráželi ve vlaku romské děti, policie je teď vyšetřuje kvůli hanobení národa

Fanoušci uráželi ve vlaku romské děti, policie je teď vyšetřuje kvůli hanobení národa

Několik fotbalových příznivců mělo ve vlaku provolávat výhružné a rasistické nadávky vůči dětskému romskému družstvu a jeho doprovodu, uvedla policie.
před 6 minutami
Pražskou zoo povede dočasně Machek, nový ředitel vzejde z konkurzu v únoru
Domácí

Pražskou zoo povede dočasně Machek, nový ředitel vzejde z konkurzu v únoru

Bývalý ředitel Miroslav Bobek byl z vedení odvolán kvůli údajnému bossingu a šikaně zaměstnanců.
před 12 minutami
Lahev šampaňského ze svatby lady Diany a prince Charlese se bude dražit v Dánsku
Magazín

Lahev šampaňského ze svatby lady Diany a prince Charlese se bude dražit v Dánsku

Půjde o vzácnou láhev francouzského špičkového šampaňského Dom Pérignon ročník 1961.
Aktualizováno před 19 minutami
Pavel přijal Havlíčka, Schillerovou a Juchelku, všichni si debatu s ním chválili
Domácí

ŽIVĚ
Pavel přijal Havlíčka, Schillerovou a Juchelku, všichni si debatu s ním chválili

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 24 minutami
Většina z 6000 letadel Airbus A320 dokončila úpravu softwaru a může do vzduchu
Ekonomika

Většina z 6000 letadel Airbus A320 dokončila úpravu softwaru a může do vzduchu

Potíže o víkendu narušily leteckou dopravu téměř po celém světě, šlo ale zpravidla jen o menší zpožďování letů.
před 25 minutami
Modří tvorové se vrací. Chystá se premiéra Cameronovy ságy Avatar: Oheň a popel
Film

Modří tvorové se vrací. Chystá se premiéra Cameronovy ságy Avatar: Oheň a popel

Po americkém Hollywoodu bude mít pokračování ságy o měsíci Pandora premiéru i v českých kinech, a to 18. prosince.
Aktualizováno před 25 minutami
Ruská armáda ráno zaútočila na Dnipro, po úderu zůstali čtyři mrtví a 22 zraněných
Zahraničí

ŽIVĚ
Ruská armáda ráno zaútočila na Dnipro, po úderu zůstali čtyři mrtví a 22 zraněných

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy