Djokovič lhal, tvrdí australské deníky. Tenista nejspíš nevyplnil formuláře pravdivě

Německo v plnění klimatických cílů značně zaostává, do roku 2030 proto musí oproti současnému stavu ztrojnásobit roční tempo snižování škodlivých emisí. Na tiskové konferenci to v úterý prohlásil německý ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck. Řekl také, že v letošním roce koaliční vláda sociálních demokratů (SPD), Zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP) představí dvojici souborů k podpoře ochrany klimatu a že bez zemního plynu se Německo v přechodu k čistým energetickým zdrojům neobejde.

"Dosavadní klimatická opatření jsou ve všech směrech nedostatečná," řekl Habeck, který je spolupředsedou strany Zelených. "Začínáme s dramatickým skluzem," poznamenal. Dodal přitom, že plány pro letošek a nadcházející rok zřejmě splněny nebudou. Zatímco Německo v posledních letech snižovalo emise v ročním průměru o 15 milionů tun, nyní ke splnění plánů musí do roku 2030 dosáhnout ročního snižování zhruba až o 40 tun. "Naše úsilí musíme ztrojnásobit," řekl.

Německo chce do roku 2030 vyrábět 80 procent energie z obnovitelných zdrojů. "Za posledních třicet let jsme se dostali na 42 procent," řekl Habeck. Tato hodnota si podle něj sice zaslouží uznání, ale tempo je třeba urychlit. "Nyní máme osm let, abychom se dostali na 80 procent," uvedl. "A to je obrovský úkol," doplnil.