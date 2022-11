Djokovič je po výhře nad Rubljovem pojedenácté v semifinále Turnaje mistrů

Ropovodem Družba do Maďarska znovu proudí ruská ropa. Řekl to dnes maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Potrubí ale po odstávce funguje zatím se sníženým tlakem. Družba přivádí ruskou ropu přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky, kvůli raketovému útoku ale byla na ukrajinském území od úterního večera mimo provoz.

Zařízení bylo odstaveno z provozu kvůli zásahu transformátoru, který je pro fungování ropovodu nezbytný. Podle Ukrajinců zasáhla transformátor ruská raketa, samotné potrubí poškozeno nebylo. Slovensko ani Česká republika v souvislosti s odstávkou ropovodu žádné problémy nenaznamenaly.

Ceny ropy na světových trzích se dopoledne začaly zvyšovat, podle analytiků to však byla spíše reakce na incident blízko ománských břehů. Tam byl projektilem zasažen ropný tanker, nikomu se ale nic nestalo a loď má pouze menší poškození trupu. Severomořská ropa Brent se kolem poledne prodávala za více než 94 dolarů za barel a vykazovala asi půlprocentní růst.