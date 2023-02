Djokovičova anomálie. Je nejlepší v historii, ale na českého outsidera nestačí

Láme rekordy a podle očekávání se pomalu, ale jistě stěhuje na pozici nejlepšího tenisty všech dob. Co ještě Novak Djoković může dokázat? Co by měl napravit? Jednou z nejdiskutovanějších anomálií fenomenální Srbovy kariéry je tragická bilance s českým outsiderem.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!