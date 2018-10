Hrát po vraždě novináře exhibici u Saúdů? Nadal a Djokovič řeší choulostivé dilema

před 57 minutami

"Vím, že se tam děje něco velmi zlého," říká španělský tenista. "Jsem vždy apolitický," hájí se Srb.

Praha - Rafael Nadal a Novak Djokovič, dvě legendy, které se v závěru letošní sezony poperou o tenisový trůn, mají podepsaný kontrakt na lukrativní prosincovou exhibici v Saúdské Arábii.

Nejezděte tam, vyzývají je odpůrci místního režimu v čele s organizací Amnesty International. Důvod, proč se oba slavní sportovci ocitají pod tlakem, je zřejmý.

Na začátku října byl na saúdském konzulátu v Istanbulu zavražděn novinář Džámal Chášukdží. Muž, který pro americký list Washington Post psal velmi kriticky o saúdském korunním princi Muhammadu bin Salmánovi. Vražda otřásla světem a drasticky pošpinila pověst bohaté monarchie.

Multimilionová tenisová exhibice se má konat 22. prosince ve sportovním centru Krále Abdullaha v Džiddě, druhém největším městě Saúdské Arábie. Sponzorována bude výhradně saúdskou vládou.

Djokovič s Nadalem jsou momentálně v Paříži na posledním letošním turnaji série Masters a oba se zde musí potýkat s dotazy směřujícími právě na kontroverzní akci. Oba vyjádřili pochyby nad svou účastí, zároveň ale stále neoznámili její zrušení.

"Samozřejmě tu situaci sleduji a jsem znepokojen. Ale ten závazek jsem učinil už někdy před rokem. Můj tým s nimi mluví, analyzuje situaci. Tak to je," vysvětlil Španěl.

"Je strašné, že jeden novinář přišel o život. Vím, že se tam děje něco velmi zlého. Stále sledujeme, jak se situaci vyvine, a doufáme, že se věci co nejdříve vyjasní," dodal neurčitě.

Djokovič, šampion posledních dvou grandslamů, tedy letošního Wimbledonu a US Open, mluvil v podobném duchu.

"Podepsali jsme před více než rokem. Bylo to mé profesionální tenisové rozhodnutí. Samozřejmě, že vím, co se děje teď, a je to smutné," prohlásil. "Snažím se vždy být apolitický a respektovat lidi, se kterými jsem uzavřel nějaký kontrakt," dodal Srb.

I on se svěřil s tím, že jeho tým nyní se saúdskou stranou intenzivně jedná. "Snažíme se získat více informací o tom, co se tam děje, abychom se mohli rozhodnout, zda je dobré tam jet, či nikoli," uzavřel.

V Paříži je momentálně i třetí člen ikonické sestavy tenisových megahvězd, Švýcar Roger Federer. Dvacetinásobný grandslamový šampion přiznal, že byl saúdskými pořadateli exhibice rovněž kontaktován.

"Ano, ozvali se mi také. Řekl jsem jim, že tam v současné době nechci hrát. Pro mě to bylo velmi rychlé rozhodnutí," uvedl Federer.