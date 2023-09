Démony zaháněla i kvůli Češkám. Sakkariovou nakopla k titulu choulostivá fotografie

Před měsícem se sesypala před novináři, přemýšlela o konci sezony. Nyní je řecká tenisová hvězda Maria Sakkariová v úplně opačném rozpoložení. Vyhrála podnik v Mexiku a drží naději, že si zahraje Turnaj mistryň. Přitom její sezona vypadá jak horská dráha a podíl na tom mají i některé Češky.

Po vítězném finále v Guadalajaře padla na kurt se slzami v očích. Sama nemohla uvěřit, jakých obrátek její příběh nabral. Trvalo čtyři a půl roku, než získala druhý titul kariéry - a to v době, kdy to nejméně čekala.

Když stejně jako na French Open a Wimbledonu vypadla osmadvacetiletá Řekyně i na US Open v prvním kole, rozplakala se před hloučkem novinářů se slovy, že neví, jestli bude v sezoně dál pokračovat.

Choulostivý snímek, kdy má hlavu v dlaních a utírá si slzy, pak obletěl svět sociálních sítí a byl jedním z hlavních příběhů posledního grandslamu roku.

📸 28.08



Maria Sakkari tras perder en 1R del US Open: “Mi futuro es incierto, necesito parar”.



📸 24.09



Maria Sakkari, campeona en Guadalajara. Su primer título de WTA 1000.



🌟 Nunca dejes de intentarlo. pic.twitter.com/gsnSEYeHyk — Fernando Murciego (@fermurciego) September 24, 2023

"Právě tenhle obrázek, který se objevil v médiích, spustil lavinu krásných zpráv, spousta hráček se mnou soucítila. Jsem vděčná za to, že je tolik lidí z tenisového světa, kteří za mnou stojí. To je důvod, proč jsem pokračovala," prozradila pro WTA Insider Sakkariová.

Rodačka z Athén měla silné jaro, došla do semifinále v Linci, Dauhá, Indian Wells či Madridu. Pak postupně přibývaly výpadky, na kterých se výrazně podepisovaly české tenistky. Dvakrát ji přehrála Karolína Plíšková, jednou Markéta Vondroušová a dvakrát Karolína Muchová. Ta ji vyprovodila z prvního grandslamového kola v Paříži.

"Jsem na sebe hrdá, že jsem se z toho všeho dokázala oklepat. Po New Yorku jsem si odpočinula a řekla jsem si, že si chci ten týden tady užít. A pokud jste sledovali mé zápasy, museli jste si všimnout, že jsem se mnohem víc smála než dřív," vysvětlila.

Prý ji hodně inspirovala vítězná řeč čerstvé šampionky Coco Gauffové. Díky ní vyhnala z hlavy démony, kteří ji kvůli nepříliš vydařené sezoně strašili.

"Souhlasím s ní, že pořád jde jen o tenis, na světě se dějí mnohem důležitější věci než to, že prohrajete jeden zápas. Připomněla jsem si, že je podstatné, že jsem zdravá já i mí blízcí, na tom záleží," dodala.

Životní titul ji posunul v žebříčku WTA Race na deváté místo, takže drží reálnou naději, že se protáhne mezi nejlepších osm hráček sezony, které si zahrají Turnaj mistryň v Cancúnu. A vrátit se znovu do Mexika je pro ni velká motivace. Další body chce nabrat v Tokiu.

"Pokud se to povede, bude to úžasné, chci si teď užít, že jdu do dalšího turnaje jako šampion toho předchozího. Pokud se Turnaj mistryň nepovede, nevadí, aspoň budu mít delší volno před další sezonou," prohlásila Sakkariová.