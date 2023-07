Definice tenisové bitvy. Wimbledon jásal a hrdinka Bouzková má bouli na pozadí

Jedno je jisté, Marie Bouzková po nepříjemném incidentu na French Open o fanoušky nepřišla. Po pátečním rychlém přesunu posledního setu úchvatné bitvy mezi ní a světovou pětkou Caroline Garciaovou na zastřešený a osvětlený kurt číslo 1 si mohla užívat elektrizující atmosféru a také bouřlivé ovace po postupu do osmifinále Wimbledonu.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Druhým rokem po sobě Marie Bouzková okázale demonstruje, jak je na wimbledonské trávě nebezpečná. Stejně jako loni česká tenistka rozesmutnila francouzskou hvězdu Garciaovou, tentokrát po třísetovém thrilleru 7:6, 4:6, 7:5.

Těšit se může na ryze české osmifinále proti Markétě Vondroušové.

Napínavý thriller přesunutý před závěrečným dějstvím na druhý největší dvorec All England Clubu fanoušky tenisu rozhodně nezklamal a získal si slušnou pozornost, i když šel přímo proti mužskému šlágru Novak Djokovič vs. Stan Wawrinka.

Ranařka Garciaová do míčku mlátila o sto šest, Bouzková ale byla všude a svou obranou úřadující šampionku Turnaje mistryň stejně jako před rokem přiváděla k zoufalství.

Zatímco Francouzka zaznamenala 51 vítězných míčů, ale 53 nevynucených chyb, Češka měla poměr skromnější, ale jasně efektivnější: 20 winnerů, 14 errorů.

"Byla to bitva od prvního do posledního bodu. Jen o malých detailech. Obě jsem předvedly velký boj a hrály jsme to nejlepší, čeho jsme schopné, abychom se dostaly dál," vyprávěla vyčerpaná, ale šťastná Bouzková.

Na tiskovku dorazila až chvíli před půlnocí a hrdě hlásila: "Právě jsem vybojovala jedno z největších vítězství kariéry."

"Hrajeme grandslam na Wimbledonu, v jedenáct večer, to je definice tenisové bitvy. Strašně si toho vážím a myslím, že až se to uklidní, uvědomím si, jak jsem tu situaci zvládla a můžu z toho pak čerpat nové zkušenosti," poznamenala.

Bouzková zažila den plný nejistoty. Její zápas byl nejprve naplánovaný na "dvojku", potom na "osmnáctku", kde se ale kvůli padající tmě stihly jen dvě sady. Místo odkladu na sobotu pořadatelé vymysleli přesun do jednoho ze dvou místních chrámů.

"S tím jsem vůbec nepočítala, zároveň jsem ale byla natěšená, že jdeme na takhle hezký kurt a že budeme mít zataženou střechu. Věděla jsem, že tam bude zase hodně diváků a ta atmosféra je skvělá. A že mi to pomůže, abych ze sebe vydala vše do posledního míčku," vyprávěla Bouzková.

A skutečně vydala. Její bojovnost vyvolávala na "jedničce" rámus. Za stavu 2:2 šla Garciaová do brejku, Češka ale okamžitě kontrovala. "Tam byl jeden z nejdůležitějších úderů. Povedl se mi return a vrátila jsem se do zápasu," zmínila parádní ránu.

Při jedné z nejlepších výměn zápasu skončila na zemi, spadla na zadek a stejně míč ztratila. Garciaová ji přišla zkontrolovat, ale Bouzková reagovala svým typickým úsměvem. Bouřlivým aplausem oceněnému momentu se smála i po utkání.

"Mám tam jen bouli, nic vážného. Rozběhla jsem se tam, co to šlo a věděla, že to dopadne velice špatně. Ale to mě nezastavilo. Alespoň jsem to ještě vrátila a ona to musela dohrát," podotkla.

Francouzku porazila i ve třetím vzájemném duelu kariéry. Potvrdila, že ji dokáže pocuchat nervy.

"Byl to klíč k zápasu, abych nedala žádný míč zadarmo. Ona hraje strašně agresivně a v kurtu, takže to byla nějak moje myšlenka, abych ji do toho stavu dostala. Tiebreak byl ode mě super zahraný, že jsem do toho šla agresivně a šla si pro to. Viděla jsem, že se rozčiluje," uvedla.

Její zápas přímo v hledišti sledovala třeba finská hokejová hvězda Alexander Barkov nebo československá tenisová legenda Jan Kodeš, který právě v pátek slavil padesáté výročí od svého wimbledonského triumfu. Nejaktivnějším fanouškem na stadionu ale byla maminka Bouzkové Květa.

Started on Court 18, now we here.



Marie Bouzkova beats Caroline Garcia 7-6(0), 4-6, 7-5.



Wimbledon is always boozy and bougie, but sometimes it's also Bouzie ♥️ pic.twitter.com/1iBfr3JgYH — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) July 7, 2023

"Na tenis moc nechodí, vždycky je doma s malým bráchou. Wimbledon má ale jako dovolenou a moc si ho užívá. Má to tu strašně ráda, stejně jako já," prozradila tenistka, která může navázat na loňské čtvrtfinále. Chybí k němu jediná výhra.

V neděli se o postup utká s Markétou Vondroušovou. "Další hrozně těžký zápas, Maky teď hraje moc dobře, suverénně tady postupuje. V Indian Wells jsem s ní dost lehce prohrála, budu se těšit na odvetu. Bude to bitva o každý míč, ale teď musím zregenerovat a být ready na neděli," uzavřela Bouzková.