Další zlatá spolupráce? Tenistku Muchovou povede Kotyza, strůjce triumfů Kvitové

Tenistka Karolína Muchová má nového trenéra. Loňskou čtvrtfinalistku Wimbledonu připravuje David Kotyza.

Aktuálně šestadvacátá hráčka světa s úspěšným koučem, který dovedl Petru Kvitovou ke dvěma wimbledonským titulům, hrají a seznamují se od pondělí na pražské Štvanici.

"Jsem hodně ráda, že byl David (Kotyza) volný, protože to se na začátku března nepoštěstí. Většinou jsou trenéři zadaní. Podle mě na mě zbyl jeden z nejkvalitnějších trenérů v Česku, takže jsem hodně šťastná," řekla Muchová novinářům.

"Její projev i její osobnost, kterou jsem poznal, mě utvrzují, že to může být hrozně zajímavá práce. A myslím, že ji budu dělat s velkou chutí," řekl Kotyza, který slavil s Kvitovou triumf na trávě v All England Clubu v letech 2011 a 2014.

Dvaapadesátiletý kouč rovněž spolupracoval i se světovými jedničkami Karolínou Plíškovou a Caroline Wozniackou z Dánska. Naposledy trénoval Barboru Strýcovou, která loni hrála semifinále Wimbledonu a vyhrála v Londýně čtyřhru.

"Vím, že dělal hodně s českejma holkama a vytáhl je úplně na vrchol. Je zkušený trenér, už má na kontě pár titulů a doufám, že i my najedeme na nějakou synchronizaci, půjde nám to spolu a že z něj taky vytáhnu úplně to nejvíc," řekla třiadvacetiletá olomoucká rodačka a dcera bývalého ligového fotbalisty Josefa Muchy.

Loni se Muchová propracovala do špičky. Začínala sezonu na 145. místě žebříčku a díky pestré a odvážné hře se posunula na dohled světové špičky. Hrála finále turnaje v Praze, o semifinále Wimbledonu a v Soulu získala první titul na WTA.

"Osobně si myslím, že může předvést víc. Ale nebude to hned," řekl Kotyza a dodal: "Není tajemstvím, že hraje strašně atraktivní tenis. To ale nemusí znamenat, že bude vždy úspěšná, protože někdy čísla hovoří jinak než divácký dojem, který je z jejího tenisu nadšený. Logicky přijde vlnka, chvilku si v sobě bude všechno zpracovávat, rozkoukávat se na tom vršku, ale já jí věřím, že z ní bude vynikající hráčka."

V letošní sezoně se Muchové tolik nedaří. Vypadla v Brisbane v prvním kole, na grandslamovém Australian Open ve druhém a prohlásila, že se trápí. Poté v půlce února ukončila spolupráci se slovenským koučem Emilem Miškem.

"Nebylo to kvůli Australian Open, už to bylo delší dobu nahoru dolů, akorát jsem to rozsekla po Austrálii, protože jsem se už necítila dobře," řekla Muchová.

Ještě na nedávných turnajích v Dubaji a Dauhá byla bez trenéra a skončila v prvním a ve druhém kole. V sobotu odletí do USA na turnaje v Indian Wells a v Miami už s Kotyzou. "Jsem na sebe honě přísná a byla jsem trošku frustrovaná, ale teď to beru tak, že je potřeba se zlepšovat. To je to nejdůležitější," řekla Muchová.