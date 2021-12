Další česká odhláška z Melbourne. Po Plíškové Australian Open vynechá i Muchová

Dvojnásobné zastoupení bude mít české plavání ve finálových závodech v závěrečný den mistrovství světa v krátkém bazénu.

Nejdříve do něj postoupil Jan Čejka, který byl v rozplavbách na 200 metrů znak druhý v českém rekordu 1:50,50. Pak ho napodobila na trati 200 metrů prsa Kristýna Horská, jež se výkonem 2:21,59 podělila o sedmou příčku. Rozšíří tak počet finálových umístění české výpravy v Abú Zabí. Dosud se o jediné postarala znakařka Simona Kubová sedmou příčkou na stovce.

Čejka ve třetí rozplavbě díky silnému závěru dohmátl druhý za Američanem Shainem Casasem, mistrem světa ze stovky. Vlastní národní maximum z říjnového startu v Šamoríně vylepšil o sedm desetin a v žádné jiné rozplavbě nebyl nikdo rychlejší. Český rekord Čejka překonal na tomto MS potřetí. Dvakrát se mu to povedlo na padesátce, v níž je juniorským mistrem světa z roku 2019.

Dvacetiletý Čejka postoupil do prvního velkého seniorského finále. "Takové zlepšení jsem rozhodně nečekal. Chtěl jsem dát osobák, chtěl jsem se zlepšit. Jsem moc rád, že se mi to povedlo, a o tak velký kus. Mám z toho fakt velkou radost. Je to velká zkušenost, pokusím se poprat o co nejlepší umístění a chtěl bych ještě vylepšit čas z rána. Kdyby se mi to povedlo, byl bych spokojený," radoval se v tiskové zprávě.

Horská za svým českým maximem zaostala o 1,71 sekundy a dohmátla v závěrečné rozplavbě těsně třetí. Nebyla si jistá, jestli její čas bude stačit. "Ale viděla jsem, že holky v předchozích rozplavbách plavaly kolem 2:20, tak jsem doufala, že by to mohlo vyjít, a ono to vyšlo. Jak jsem se snažila zrychlit, tak jsem trošku změnila frekvenci a trochu mi to rozhodilo styl. Poučila jsem se do odpoledne a doufám, že to bude lepší," oddechla si. Společně s Irkou Monou McSharryovou uhájily poslední postupové místo o 29 setin před Ruskou Marií Temnikovovou.

Druhému českému znakaři Tomáši Frantovi se zdaleka tolik nedařilo. Časem 1:59,64 obsadil 30. příčku. "Chtěl jsem do toho dát maximum, ale už to nešlo. Mrzí mě to, protože tohle není čas, který bych měl normálně předvádět. Tak bych měl plavat na tréninku. První padesátka byla ještě dobrá, ale pak to šlo do kopru," neskrýval Franta zklamání.

Finále poplave jako první Horská, jejíž disciplína je naplánovaná na 15:41 SEČ. Mužský závod na 200 metrů znak s Čejkou by měl odstartovat o patnáct minut později.