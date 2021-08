Co grandslam, to jiná česká hvězda. Teď věřím znovu Krejčíkové, hlásí Schettová

Téměř to vypadá, jako by si české tenistky před začátkem roku sedly a dohodly se, že si spravedlivě rozdělí vrcholy sezony. Na každém grandslamu zazářila jiná. Na US Open už ale podle zahraničních expertů vynikne některá z předchozích českých hrdinek. Barbara Schettová věří Barboře Krejčíkové, Mats Wilander věští velké šance pro Karolínu Plíškovou.

V Austrálii vyletěla vzhůru hvězda Karolíny Muchové, která si v Melbourne Parku zahrála semifinále, Paříž senzačně ovládla Barbora Krejčíková a finále travnatého svátku ve Wimbledonu si zahrála Karolína Plíšková. Teď je tady čtvrtý vrchol sezony.

"V Česku máte opravdu skvělé hráčky. Když přijde nějaká velká akce, vyloupne se tam vždy česká tenistka, která je zrovna zdravě nabuzená a sebevědomá," říká pro Aktuálně.cz bývalá tenistka Barbara Schettová. "Největší favoritkou v New Yorku je pro mě ale Ashleigh Bartyová, letos až na hry v Tokiu předvádí parádní výkony," doplňuje Rakušanka.

Pokud by si ale současná expertka Eurosportu měla vybrat, která z Češek v New Yorku zazáří, vybrala by si opět Krejčíkovou.

"Stala jsem se její velkou fanynkou. To, s jakým instinktem a s jakou pestrostí hraje, jak je silná v hlavě, to mě okouzlilo. Má hru na každý povrch a v pavouku by mohla nadělat soupeřkám spoustu škody," chválí brněnskou rodačku Schettová.

Krejčíková si přitom v New Yorku odbyde premiéru, nikdy v hlavní fázi US Open ve dvouhře nehrála. Jakožto devátá hráčka světa má příznivý los a hned v prvním kole ji čeká kvalifikantka: Australanka Astra Sharmaová.

To někdejší první muž světového žebříčku Mats Wilander věří, že šanci uspět v New Yorku by mohla mít Karolína Plíšková.

"A to opravdu velkou šanci. Na Wimbledonu a pak i v Kanadě ukázala, že je lepší hráčkou než v první polovině roku. Nejsem si úplně jistý, jestli zlepšila pohyb, ale rozhodně je schopná se lépe bránit. Víc používá bekhendový čop a častěji mění rytmus hry," myslí si Švéd.

Plíšková musela před turnajem řešit problémy s trenérem Saschou Bajinem, který nedostal do USA víza a svěřenkyni bude nejspíš pomáhat jen na dálku. Los má ale rodačka z Loun také přívětivý, začne proti domácí teenagerce Naty McNallyové.

"Teď je zase ve fázi, kdy je opět schopná porážet většinu hráček na okruhu. V mých očích dál platí, že je nejlepší aktivní tenistka bez vyhraného grandslamu. Jen to musí dostat z hlavy v momentě, kdy hraje o všechno," upozorňuje Wilander.

Narážel tím na její poslední dvě letní finále v Londýně a v Montrealu, kde bitvy o titul nezvládla.

Zahraniční experti nezapomínají v predikcích ani na dvojnásobnou wimbledonskou šampionku Petru Kvitovou, která se v letošní sezoně na grandslamech zatím hledá.

"Pořád to v sobě má, ale záleží na jejím těle, co jí dovolí. Odhlásila se i z posledního turnaje, protože měla zdravotní problémy. Na grandslamu potřebuje neztrácet na kurtu příliš času a hrát co nejrychleji, žádné tříhodinové bitvy. Pořád má dobrou agresivní hru, tvrdý servis s leváckou zatáčkou, to je stále velká zbraň," myslí si Schettová.