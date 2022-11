Co dokáže v patnácti, je výjimečné. V Prostějově obrušují tenisový diamant

Česku roste výrazný tenisový příslib. Teprve patnáctiletý Maxim Mrva okamžitě po přechodu do juniorské kategorie ukazuje schopnost porážet výrazně starší hráče. Ve svém ročníku patří mezi nejlepší tenisty světa. "Je to obrovský talent, je ale důležité, aby se na něj nespěchalo," řekl deníku Aktuálně.cz daviscupový kapitán a šéftrenér prostějovského klubu Jaroslav Navrátil.

Juniorem je první rok a hned dělá pořádné vlny. Maxim Mrva na konci října ovládl velký turnaj ve španělském Sanxenxu a v žebříčku ITF se posunul o 37 míst až do elitní padesátky.

Nikdo v ní není mladší než on.

Před rokem vyhrál prestižní francouzský turnaj Les Petits As, šampionát do čtrnácti let. Své jméno připsal ke slavným vítězům minulosti: Rafaelu Nadalovi, Michaelu Changovi, Juanu Carlosi Ferrerovi, Richardu Gasquetovi či Francesi Tiafoeovi.

Pověst velkého talentu potvrzuje i letos a v Prostějově tuší, že mají v klubu neobroušený diamant. "Je to velice nadaný kluk. Obrovsky šikovný. V úderech jako takových nemá v podstatě slabinu. Tedy kromě servisu," uvedl Navrátil.

Sám společně se synem Michalem, trenérem aktuálně nejlepšího českého tenisty Jiřího Lehečky, vedl Maxima Mrvu zhruba rok. Před pár měsíci je vystřídal Jan Mašík, který může s mladíkem cestovat po turnajích.

"Co dokáže v patnácti, je výjimečné. Zejména co se týče techniky, předvídavosti na kurtu, vidění situací. Malou rezervu má v servisu, ale to je tím, že ještě není tak vysoký," prohlásil Navrátil o 177 centimetrů měřícím tenistovi.

"Doufáme, že se ještě vytáhne. Mohl by mít třeba 185," dodal dlouholetý kapitán české daviscupové reprezentace.

Za jedinečnou považuje Mrvovu schopnost zahrát nejlepší míče v rozhodujících momentech zápasů.

"On ty situace miluje a to je nejdůležitější. Je plno hráčů, kteří hrají do stavu 5:5 výborně, ale koncovky nezvládají. On to zatím zvládá, hraje velice odvážně, to je jeho velká devíza do budoucna," podotkl Navrátil.

Mrva hraje solidní a velice rychlý tenis od základní čáry, má nesmírně kvalitní bekhend. "Na forhendu dřív často kazil, ale v poslední době na něm hodně zapracoval a dělá z něj spoustu bodů," řekl trenér.

"Hraje strašně rychle. Vzal jsem ho na trénink s Jiřím Veselým a ten obrovský věkový rozdíl na rychlosti hry nebyl vůbec znát. Byl Jirkovi rovnocenným partnerem," prozradil muž, který kdysi začal připravoval na přechod mezi dospělé tehdy šestnáctiletého Tomáše Berdycha.

Zkušený kouč ovšem v případě Maxima Mrvy nabádá k opatrnosti.

"Je důležité, aby se na něho nespěchalo. Tělo se vyvíjí, mohou přijít problémy s klouby a chrupavkami. Musí se na to jít pomalu, nehnat to nějakými velkými objemy. Je to příslib, na druhou stranu v tomto věku jsme měli talentů mraky. Teď je to fantastické, ale rozhodující roky teprve přijdou," varoval Navrátil.

Nadaný patnáctiletý hráč podle něj zatím neměl moc v lásce kondiční přípravu, čas mnohem raději trávil hrou přímo na kurtu.

"V tomhle věku je to pochopitelné. V příštím roce už ale bude míchat velké juniorské turnaje s malými mužskými. Bude to pro něj daleko náročnější, takže fyzická příprava už se nesmí podcenit. Už teď přes zimu musí tvrdě makat," poznamenal Navrátil.

Mladý tenista se podle něj obdivuhodně vyrovnal s nedávnou rodinnou tragédií.

"Před několika měsíci mu bohužel zemřel tatínek. Je to pro něj velká ztráta, nicméně to zvládl tak, jak to zvládl, závěr sezony odehrál výborně. Myslím si, že úspěchy věnoval tátovi tam nahoru," řekl Navrátil.