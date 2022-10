Záběry, které vyděsily svět tenisu. Čínský trenér na kurtu zkopal svou dceru

Děsivé záběry z Chorvatska pobouřily sportovní svět. Zachytily zřejmě čínského trenéra, který přímo na tenisovém kurtu brutálně napadl hráčku. Ta by měla být dokonce jeho vlastní dcerou.

Znepokojivé video zveřejnil Igor Jurič, který je v Chorvatsku veřejně známým aktivistou proti násilí. Podle něj je útočníkem trenér a zároveň otec napadané tenistky.

"Další brutální násilí od otce vůči jeho dceři. Byl jsem informován, že jde o rodinu pocházející z Číny. I na tuto zrůdu podáme trestní oznámení," napsal Jurič na Instagram.

Sítě okamžitě zaplavily znechucené komentáře, příspěvek sdílela například někdejší světová jednička Viktoria Azarenková.

"Nevím, kdo je ten člověk, ale co to má k.... znamenat?!? Lidé tak dlouho natáčí, aniž by nějak zasáhli, to je absolutní ostuda. Tohle se stává až moc často, ti lidé se za to musí zodpovídat. Prosím, nahlaste, kdo je ta osoba," apelovala běloruská hráčka.

Připojila se i bývalá deblová světová jednička Rennae Stubbsová, která v minulosti dělala trenérku Karolíně Plíškové.

"Nechutné. Je smutné, že se to děje každou chvíli, ale nepodaří se to natočit. Každý, kdo týrá své dítě, je naprostý odpad," napsala na Twitter.

Video vydrželo na internetu jen chvíli, v pondělí ráno už nebylo dostupné. Dochoval se pouze screenshot.

Muž u lavičky přikročil k tenistce, začal nevybíravými fackami a kopy, přičemž v násilí pokračoval i potom, kdy bezmocná dívka ležela schoulená na antukovém povrchu. Útočníka zastavil až křik přihlížejících.

Screenshot z videa: