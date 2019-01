Člověk už dnes nemůže mít vlastní názor. Nadala naštvalo téma rovnosti pohlaví

před 45 minutami

Měl si užívat hladké vítězství nad Tomášem Berdychem a suverénní postup do čtvrtfinále Australian Open. Místo toho se ale Rafael Nadal na tiskové konferenci po zápase rozčílil. Odpovídat totiž musel na otázky k citlivému tématu stejných finančních odměn pro hráče a hráčky.

"Nerozumím tomu, proč musíte neustále vytvářet příběhy tohoto typu," kroutil hlavou španělský šampion. Spokojenost po vítězství nad českým tenistou mu při setkání s novináři vydržela jen pár minut. Tisková konference se bleskově otočila směrem k diskusi o rovnosti pohlaví.

Tedy k tématu, které už několikrát v očích méně tolerantních médií udělalo z Rafaela Nadala odpůrce rovnoprávnosti.

Také tentokrát Španěl trval na svém názoru, na kterém lpí už několik let.

"Miluji ženský tenis a pokud budou vydělávat víc než my, bude mi to úplně jedno. Pokud prodají víc vstupenek, zaslouží si víc peněz. Je snadné to pochopit. Vůbec nejde o to, jestli je někdo žena nebo muž. Na tom nezáleží, všichni jsme stejní," odpověděl Nadal s otráveným výrazem v tváři.

Zjevně mu nebylo po chuti, že bude za své názory znovu automaticky a zkratkovitě řazen mezi odpůrce rovnosti pohlaví. A tak raději odmítl téma podrobněji rozebírat.

"Je strašně citlivá věc dnes mluvit o mužích a ženách. A dostali jsme se do bodu, kdy už ani nemůžete mít vlastní názor, protože cokoli řeknete, bude použito proti vám. Takže já už vám k tomu v tuhle chvíli nebudu říkat vůbec nic," prohlásil druhý hráč světového žebříčku nakvašeně, otočil se na židli a div, že neopustil místnost.

Před několika dny se v Austrálii k tématu vyjádřil také Roger Federer. Švýcarský tenista naopak sklidil aplaus za to, jak se staví k rovnosti odměn v tenise, která už je zavedená na grandslamech, nicméně na ostatních turnajích zatím nikoli.

"Nejde o tom, jestli je populárnější mužský nebo ženský tenis. Jsme na stejné lodi a musíme si pomáhat," prohlásil hráč, který v osmifinále vypadl s Řekem Stefanosem Tsitsipasem. Podobně jako on se v minulosti často vyjadřoval Andy Murray. Naopak čtvrtý člen takzvané "velké čtyřky" Novak Djokovič proslul spíše výroky podporující Nadalovy teze.