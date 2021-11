"Cítila jsem se zahanbená." Šwiatekovou přemohl na Turnaji mistryň záchvat pláče

Poprvé se dostala mezi osm nejlepších hráček sezony, svou kariérní premiéru na Turnaji mistryň ale Iga Šwiateková nezvládla. Utkání proti Řekyni Marii Sakkariové polská tenistka dohrávala s pláčem.

"Byla jsem frustrovaná, smutná z toho, že jsem se nedokázala vyrovnat se stresem," vysvětlila dvacetiletá grandslamová šampionka později po zápase, který jí svým nekompromisním průběhem nahnal slzy do očí.

Z tiskové konference se rozrušená Šwiateková omluvila a své prohlášení poskytla médiím později.

"Pořád zapomínám, že mám pořád ještě čas se učit. Finals hraji přece jen poprvé," vzkázala již optimističtěji. Sakkariová ji na úvod turnaje netradičně hraného v mexické Guadalajaře dostala na kolena nečekaně přesvědčivě a slavila po výhře 6:2, 6:4.

V poslední hře druhého setu před mečbolem soupeřky Šwiateková neustála emoce a u zadního hrazení zády k síti dlouze bojovala se záchvatem pláče.

Sudí Kader Nouni dokonce polské vítězce Roland Garros z roku 2020 udělil varování za zdržování hry.

"Je to pro mě nové a je úplně v pořádku prohrát nějaké zápasy kvůli stresu. Ale dopadla na mě velikost toho zápasu. Šlo mi o hodně a já se pak cítila zahanbená úrovní své hry. Bylo mi hodně smutno," přiblížila polská hráčka.

Následný return poslala odevzdaně do sítě a šla gratulovat Sakkariové, která ji musela utěšit objetím.

"Viděla jsem na ní, jak se trápí. Nebyl to pro mě hezký pohled. Je to moc milá holka, vždycky spolu máme skvělé tréninky a fajn rozhovory," vyjádřila Polce svou účast. "Všichni jsme jenom lidé a jí je pořád jen dvacet let," připomněla Sakkariová.

Šwiateková bude mít v Guadalajaře druhou šanci v sobotu, kdy bude její soupeřkou další poražená z prvního kola, Běloruska Aryna Sabalenková. Ta schytala od Španělky Pauly Badosaové dokonce kanára.