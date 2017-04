Cibulková se opřela do Rusky, které vadí lesbičky v tenise: V šatně chodím bez problémů nahá

před 1 hodinou

Jekatěrina Byčkovová před pár týdny šokovala svými názory na lesbickou komunitu v tenise.

Bratislava - "To si snad dělá legraci? Nebo snad byla zfetovaná?" Těmito nevybíravými řečnickými dotazy počastovala slovenská tenisová hvězda Dominika Cibulková bývalou hráčku Jekatěrinu Byčkovovou. Důvodem jsou nedávné kontroverzní komentáře Rusky k tématu lesbiček na tenisovém okruhu.

Byčkovová, jež to během kariéry dotáhla maximálně do sedmé desítky světového pořadí, před pár týdny glosovala pro ruskou verzi Eurosportu zákulisí ženského tenisu a šokovala zejména prohlášením, že jí "na okruhu vadily hlavně lesbičky".

Současná komentátorka doslova prohlásila: "Řekla bych, že každá desátá tenistka je lesbička. Když jsem hrála, byly jich plné šatny. Dost mi to vadilo, v šatně jsem se necítila dobře. Sice se nikdy nic nestalo, ale ten pocit, jak na vás koukají, když se převlékáte a sprchujete, nebyl dobrý. Nechtěla jsem s nimi být v jedné šatně."

Byčkovová pak přidala i konkrétní jména. "Stubbsová, Raymondová, Daniilidouová, Schiavoneová, Larrsonová. Ani si na všechna nevzpomenu. Ale třeba Dellacquaová má dokonce s partnerkou dítě a Suárezová objíždí turnaje s nějakou mladou dívkou. Je jich fakt hodně," dodala.

Její slova se samozřejmě potkala s ostrou kritikou tenisových osobností i ostatních hráček. Možná nejtvrději na Rusku reagovala právě Cibulková. Momentálně čtvrtá hráčka světového žebříčku standardně říká to, co si opravdu myslí. A její reakce na Byčkovovou nebyla výjimkou.

"To, co říká, je úplná blbost. Nerozumím tomu, proč to vytahuje, když to většina děvčat přiznala. Například Casey Dellacquaová má s partnerkou adoptované dvě děti. Ale to je přece úplně normální. I Francesca Schiavoneová to přiznala," reagovala překvapeně slovenská hráčka.

"A že se bála převlékat? To si dělá legraci? Anebo byla zfetovaná? Nechápu, jak tohle mohla říct. Já chodím po šatně nahá a bez problémů, nikdo si mě ani nevšimne," zasmála se Cibulková. "Asi si o sobě hodně myslí," dodala na adresu Rusky.

autor: Sport | před 1 hodinou