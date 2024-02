"Shnij v pekle." Další útoky na Noskovou, mladá Češka se takovým lidem vysmívá

Devatenáctiletá česká tenistka Linda Nosková se po brzkém vyřazení na turnaji v Abú Dhabí opět stala terčem nechutných útoků na sociálních sítích. Sama je pak sdílela, aby upozornila na takřka každodenní realitu, ve které tenistky žijí kvůli zhrzeným sázkařům.

Ne poprvé a určitě ne naposledy. Linda Nosková znovu okusila nevybíravé urážky i výhružky smrtí, když v uplynulém týdnu na turnaji ve Spojených arabských emirátech v prvním kole podlehla ve třech setech Španělce Saře Sorribesové-Tormové.

"Shnij v pekle, d…o," napsal jí přes Instagram uživatel Michael Blythe.

Čtvrtfinalistka nedávného Australian Open a vycházející hvězda českého tenisu útok internetových haterů zveřejnila podruhé během několika měsíců. V září nechala nahlédnout do soukromí svých profilů po nezdaru na turnaji v japonském Tokiu.

Na Instagramu ji tehdy zasypala lavina nenávistných vzkazů od neznámého anonyma, který si říká "Tennis goat".

"Máš gemboly a stejně prohraješ. Raději ukonči svůj život. Kéž bys dostala rakovinu a zemřela," neunesl porážku české hráčky zřejmě neúspěšný sázkař.

Nosková ale vzala celou věc s humorem a kopii obrazovky telefonu zveřejnila s úsměvnou poznámkou "kámoš".

O tom, že podobné záležitosti bere s nadhledem, hovořila i v prosinci na tiskové konferenci před vyhlášením ankety Zlatý kanár v Přerově. "Vůbec se to do mě nijak nezakouslo," smála se po dotazu, zda ji podobné vzkazy znepříjemňují život.

"Já si z toho naopak dělám srandu, že takoví lidé vůbec jsou a stojí jim za to mi něco takového psát. Popravdě? Mně takové zprávy chodí každý den. Když hraju, nebo nehraju, když vyhraju, nebo prohraju. My tenisté jsme si na to tak nějak zvykli a řekla bych, že hodně z nás si to vůbec nebere," vysvětlila.

Taktiku zveřejňovat nenávistné vzkazy často volí i současná česká jednička Markéta Vondroušová.

Naposledy na podzim po porážce na turnaji v Pekingu. Poprvé ale ve svých devatenácti letech, tedy v podobném věku, v jakém je nyní Nosková.

Tehdy se šíleným vzkazům rovněž veřejně vysmála. Podle sportovního psychologa Michala Šafáře to může být správná cesta.

"Je to určitý typ obrany. Někomu může fungovat. Ukáže, že se nebojí, vytáhne problém na světlo a ten se tak stane zřetelnějším a méně hrozivým. Navíc vyvolá vlnu solidarity a podpory, dotčený sportovec získá odezvu, že za ním kolegové, fanoušci a veřejnost stojí," vysvětlil před lety tehdejší předseda Asociace psychologů sportu v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

To, jak útoky působí na psychiku sportovce, je samozřejmě individuální. Ale každý, kdo se setká s "hatery", je podle Šafáře vystaven stresu.

"Pak záleží na každém, jak na to reaguje, kolik takového stresu unese a jak ho to ovlivní. Nicméně neznám nikoho, komu by to bylo příjemné. Je třeba určité psychické odolnosti a průpravy, aby vám to začalo být alespoň lhostejné," poznamenal odborník na psychologickou přípravu a psychotrénink vrcholových sportovců.

Podobně otevřená jako Vondroušová nebo Nosková byla kdysi také Barbora Strýcová. Ta prozradila, že sázkaři opakovaně vyhrožovali smrtí jak jí samotné, tak její rodině.

Strýcová na Wimbledonu 2017 navíc prožila absurdní okamžik, když k ní při nástupu k utkání prvního kola promluvil muž z řad diváků. Prohlásil, že má na českou hráčku vsazeno hodně peněz, a vyhrožoval, že si ji v případě nezdaru najde.

Podle Michala Šafáře neexistuje pro počínání internetový trollů žádné logické vysvětlení nebo dokonce omluva.

"Můžete se zkoušet vžít do kohokoliv, ale jaký to má význam? Tito lidé, podobně jako mnoho jiných hrdinných diskutérů sociálních sítí, jsou jen přehlídkou lidské ubohosti, frustrace a rejstříku lidských komplexů," uvedl.

Řešením pro sportovce může být mírnější využívání sociálních sítí. Řada profesionálů si dnes raději na správu profilů najímá jiné lidi.

Linda Nosková prožívá i přes nepříjemnosti výborný vstup do sezony. V Melbourne si připsala jednu z největších senzací celého úvodního grandslamu, když vyřadila světovou jedničku Igu Šwiatekovou z Polska a došla až mezi osm nejlepších. V devatenácti letech už je 31. hráčkou světa. V pondělí vstupuje do turnaje v katarském Dauhá, její soupeřkou bude Američanka Bernarda Peraová.