Český triumf v Austrálii. Junioři Forejtek a Svrčina slaví titul ve čtyřhře

před 33 minutami

Čeští tenisté Jonáš Forejtek a Dalibor Svrčina získali na Australian Open juniorský titul ve čtyřhře. Třetí nasazená dvojice ve finále zdolala americký pár Cannon Kingsley, Emilio Nava za hodinu a 12 minut 7:6, 6:4.

Sedmnáctiletý Forejetk a o rok mladší Svrčina v Melbourne navázali na triumf Jiřího Veselého, který v Austrálii ovládl juniorskou dvouhru i čtyřhru v roce 2011.

Z Čechů naposledy získal juniorský deblový titul Ondřej Štyler, který vloni spolu s Japoncem Naokim Tadžimou triumfoval na Roland Garros. V roce 2016 se v Paříži radoval Patrik Rikl s Izraelcem Jišajem Olielem.

Jediným úspěšným čistě českým párem byli v minulosti Petr Korda s Cyrilem Sukem, kteří na Roland Garros zvítězili v roce 1985. Korda o rok později přidal i wimbledonský titul, to už ale se Španělem Tomasem Carbonellem. Tomáš Berdych má ve sbírce juniorskou deblovou trofej z US Open z roku 2001, kdy v New Yorku vyhrál se Švýcarem Stéphanem Bohlim.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 60,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Djokovič (1-Srb.) - Pouille (28-Fr.) 6:0, 6:2, 6:2.

Ženy:

Čtyřhra - finále:

Stosurová, Čang Šuaj (Austr./Čína) - Mladenovicová, Babosová (2-Fr./Maď.) 6:3, 6:4.

Junioři:

Čtyřhra - finále:

Forejtek, Svrčina (3-ČR) - Kingsley, Nava (4-USA) 7:6 (7:5), 6:4.

Juniorky:

Čtyřhra - finále:

Kawagučiová, Nagyová (3-Jap./Maď.) - Becková, Navarrová (8-USA) 6:4, 6:4.