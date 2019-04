Český protest proti budoucnosti Fed Cupu. Kaderka opustil rozhodující komisi

před 56 minutami

Final Four na neutrální půdě, větší počet účastníků, boj o titul uprostřed sezony. Fed Cup čekají od příští sezony zřejmě změny a šéf českého tenisu Ivo Kaderka u toho jako funkcionář nechce být.

Předseda Českého tenisového svazu se rozhodl vystoupit z Fed Cup Committee, tedy z orgánu, který o osudu soutěže obvykle rozhodoval.

"Teď už si vedení ITF může schválit, co chce, i bez Fed Cup Committee. Nevím, co by se muselo stát, aby se změny ve Fed Cupu nestaly. Právě proto odcházím, nechci u toho být," prohlásil Kaderka.

Ten byl velkým odpůrcem změn, které už potkaly Davis Cup. Zdá se, že Fed Cup čeká od příští sezony něco podobného. Rozšíření Světové skupiny minimálně na 16 týmů a vyvrcholení formátem finálového turnaja čtyř nebo i osmi týmů na neutrální týmů zřejmě už v polovině dubna.

"Už to není o tom, že se to jen proslýchá, je to daná věc. To, co se stalo s Davis Cupem, považuju za tragédii, a teď se to stane i ve Fed Cupu. Pro mě je to nejdůležitější soutěž pro reprezentaci země a řítí se do maléru," vysvětlil Kaderka.

Protože je přesvědčený, že na situaci už nemůže ze své pozice nic změnit, poslal minulý týden svou rezignaci předsedkyni Fed Cup Committee Katrině Adamsové.

"Pro všechny ostatní členy to byl šok, ale musejí to respektovat. Členem komise jsem byl čtyři roky a nikdy jsme nedovolili odhlasovat žádnou blbost. Vždycky jsme hlasovali alespoň čtyři ku třem proti návrhům, které mohly dovést Fed Cup na pokraj průšvihu, který ho teď čeká," myslí si šéf českého tenisu.

Nové schéma Fed Cupu pro rok 2020 by měla ITF prezentovat na přelomu května a červa během Roland Garros v Paříži.

"Jestli si někdo myslí, že to prospěje tenisu, tak já myslím, že ne. Budou se hledat místa, kde by se mohlo Final Four hrát, a diskriminuje to některé země včetně nás, protože nemáme prostor, kde by se mohl takový formát uskutečnit," dodal Kaderka.

Češky tak budou o víkendu 20. a 21. dubna hrát baráž, jejíž výsledek může být vlastně zbytečný, protože nikdo ze Světové skupiny nesestoupí. "Jsme tam od toho, abychom vyhráli každé utkání a reprezentovali důstojně a co nejlépe můžeme," slíbil kapitán Petr Pála, že jeho výběr duel s Kanadou v Prostějově rozhodně nevypustí.