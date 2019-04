Překvapivý comeback. Šafářová bude hrát ve Fed Cupu, na Kanadu nastoupí i mladice

před 1 hodinou

S kariérou se loučící Lucie Šafářová je překvapivě v nominaci českých tenistek na fedcupovou baráž proti Kanadě. Jedničkou výběru kapitána Petra Pály příští týden v Prostějově bude Markéta Vondroušová. V sestavě jsou i Barbora Krejčíková a poprvé Karolína Muchová s Marií Bouzkovou. Utkání se na antuce v Národním tenisovém centru Morava uskuteční 20. a 21. dubna.

Pála sestavoval tým s vědomím, že nemůže počítat s hvězdami. Už dříve se omluvily aktuální světová trojka Petra Kvitová i čtyřka Karolína Plíšková. V nominaci není ani 41. hráčka světa a deblová jednička Kateřina Siniaková.

"Dohodl jsem se, že nebudou k dispozici z důvodů pro mě pochopitelných. Jsem rád, že můžeme i tak nastoupit se zajímavou a silnou sestavou," uvedl Pála.

Roli jedničky bude premiérově plnit Markéta Vondroušová. "Její hra se neustále zlepšuje, dospívá. Jsem rád, že na mou nabídku kývla, podřídila tomu všechno, dokonce se i odhlásila z Lugana, věřím, že tuhle roli zvládne," řekl kapitán.

Dvaatřicetiletá Šafářová naposledy hrála soutěž družstev loni, kdy ve čtvrtfinále proti Švýcarsku nastoupila za rozhodnutého stavu do čtyřhry. A na čtyřhru nejspíše Pála s bývalou deblovou jedničkou počítá případně i proti Kanadě.

Čtyřnásobná vítězka Fed Cupu Šafářová hrála naposledy zápas na okruhu WTA loni v září a v listopadu oznámila, že letos ukončí kariéru. Chtěla se loučit na lednovém Australian Open, ale kvůli zranění v Melbourne chyběla. Po Fed Cupu se chystá na kvalifikaci do Stuttgartu a s českými fanoušky se plánuje loučit na přelomu dubna a května v pražské Stromovce na J&T Banka Prague Open. Naposledy se na okruhu představí zřejmě na Roland Garros.

"Lucka chce moc hrát, chce se porvat o to, aby nastoupila, hodně trénuje, Myslím, že to může to být naše zbraň, neřekl bych, že by Kanaďani čekali, že by mohla hrát," dodal Pála.

V kanadské nominaci by neměla chybět kometa sezony Bianca Andreescuová. Osmnáctiletou vítězku turnaje v Indian Wells zřejmě doplní Rebecca Marinová a deblová patnáctka Gabriela Dabrowská. Naopak v týmu nejspíše nebude bývalá finalistka Wimbledonu Eugenie Bouchardová.

Talentovaná Vondroušová si fedcupovou premiéru odbyla předloni v semifinále proti Američankám. Jedničkou týmu bude poprvé. Nedávno hrála čtvrtfinále v Indian Wells i Miami a v žebříčku dvouhry WTA figuruje na 43. místě.

Kanadu tenistky ve Fed Cupu porazily ve všech šesti vzájemných zápasech. Naposledy zvítězily v prvním kole před čtyřmi lety.

Letos Češky v 1. kole podlehly bez Kvitové, ale s Karolínou Plíškovou v Ostravě Rumunsku 2:3 a čeká je první baráž od roku 2008. Tehdy se přes Izrael dostaly mezi elitu a od té doby získaly šest titulů během osmi let.

Otázkou je, zda se bude skutečně sestupovat. Mezinárodní tenisová federace uvažuje o rozšíření soutěže od příštího roku na 16 družstev. Rozhodnutí padne během Roland Garros. "Jsme tam od toho, abychom vyhráli každé utkání a reprezentovali důstojně a co nejlépe můžeme," řekl Pála.