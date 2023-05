Čínská senzace v Madridu trvá. Čang Č'-čen postoupil už do čtvrtfinále Masters

Čang Č'-čen v Madridu postoupil jako první čínský tenista v historii do čtvrtfinále turnaje série Masters. Šestadvacetiletý hráč zdolal v dnešním čtvrtém kole 3:6, 7:6 a 7:6 Američana Taylora Fritze.

Čang Č'-čen se do historie zapsal už v pondělním třetím kole, v němž porazil 2:6, 7:6, 7:6 jedenáctého nasazeného Camerona Norrieho z Británie a jako první Číňan postoupil na Masters do osmifinále.

Loni v říjnu se Čang Č'-čen dostal jako první Číňan do první stovky žebříčku a díky postupu do čtvrtfinále v Madridu by se z aktuální 99. pozice měl posunout na 66. místo, čímž by si vylepšil osobní maximum.

Do jedné hodiny po půlnoci bojovala ve španělské metropoli o postup do čtvrtfinále světová jednička Iga Šwiateková. Polka sice s Jekatěrinou Alexandrovovou ztratila první set na turnaji, ale Rusku po dvou a půl hodinách udolala 6:4, 6:7, 6:3. Její další soupeřkou bude Chorvatka Petra Martičová, přemožitelka Barbory Krejčíkové.

V přípravě na obhajobu titulu na Roland Garros postoupila Šwiateková do osmého čtvrtfinále na antukovém turnaji za sebou. To se naposledy povedlo Rumunce Simoně Halepové, jež to dokázala desetkrát v řadě mezi lety 2016 a 2019.

Tenisový turnaj mužů a žen v Madridu (antuka):

Muži (dotace 7,705.780 eur):

Dvouhra - 3. kolo: Čang Č'-čen (Čína) - Norrie (11-Brit.) 2:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

4. kolo: Čang Č'-čen (Čína) - Fritz (8-USA) 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (10:8), Alcaraz (1-Šp.) - Zverev (13-Něm.) 6:1, 6:2, Čorič (19-Chorv.) - Davidovich (29-Šp.) 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5), Karacev (Rus.) - Medveděv (2-Rus.) 7:6 (7:1), 6:4, Chačanov (10-Rus.) - Rubljov (5-Rus.) 7:6 (10:8), 6:4, Altmaier (Něm.) - Munar (Šp.) 6:3, 6:0.

Ženy (dotace 7,705.780 eur):

Dvouhra - 4. kolo: Šwiateková (1-Pol.) - Alexandrovová (16-Rus.) 6:4, 6:7 (3:7), 6:3.

Čtvrtfinále: Sabalenková (2-Běl.) - Šarífová (Eg.) 2:6, 6:2, 6:1.