Porazila Kvitovou a přišla o radost z tenisu. Byla jsem uzavřená, přiznala Ósakaová

před 15 minutami

Finále US Open 2018 - Naomi Ósakaová vs. Serena Williamsová | Foto: Reuters

Vyhrála druhé finále grandslamu v řadě, stanula na absolutním vrcholu světového tenisu, ale to jí paradoxně přineslo ty nejhorší chvíle kariéry. Japonka Naomi Ósakaová po letní turnajové pauze přiznala, že přestala mít radost ze hry. Naložila si prý příliš, než mohla unést.

Na okruhu působila ještě v lednu jako zjevení. Její rychlá hra od základní čáry dělala problémy i těm nejznámějším ranařkám. V jednadvaceti letech si v grandslamových finále působila skvěle, vždyť v jednom přehrála Američanka Serenu Williamsovou a v tom druhém Petru Kvitovou.

Odborníci v ní viděli novou superstar, která by mohla na okruhu dlouhodobě vyčnívat. Jenže po lednovém vítězství nad českou tenistkou ve finále Australian open usedla usedla na tenisový trůn a jako by se něco zlomilo.

Hned v únoru se po 13 měsících rozešla s německým trenérem Saschou Bajinem, angažovala mladého amerického kouče Jermaina Jenkinse a začaly problémy. Až do května dokázala vyhrát maximálně dvě utkání za sebou. Na dvorci často chybovala, nevěřila si.

"Zítra odjíždím do Toronta a ještě než začne sezona na betonech, chci ze svých beder sejmout některé věci, které mě tíží. Posledních několik měsíců pro mě bylo velmi náročných, ale naštěstí jsem obklopena lidmi, které miluji a kteří milují mě," uvedla tento týden v dlouhém a otevřeném textu na sociálních sítích.

Na grandslamech se jí od jejího posledního triumfu vůbec nedařilo. Paříží se protrápila do třetího kola, než ji zastavila Kateřina Siniaková. Na Wimbledonu končila hned po prvním zápase. Japonka pak předčasně ukončila tiskovou konferenci, protože se jí chtělo brečet.

Zastala se jí například Barbora Strýcová, která mdlé výkony nyní už bývalé jedničky chápe. "Co se kolem ní děje, to je obrovský tlak od sponzorů, agentů. Všichni vidí budoucnost. Jednadvacetiletá holka je vlastně ještě dítě, pro ni to musí být šílené," uvedla pozdější semifinalistka londýnského grandslamu.

A Ósakaová její slova nyní potvrdila. Deprivaci a frustraci z vlastních výkonů dlouho držela v sobě.

"Jsem velmi vděčná za lidi kolem mě, protože kdykoli něco nevychází, obviňuju ze sta procent jen sama sebe, mám tendenci se uzavřít, protože nerada obtěžuju ostatní svými myšlenkami a problémy. Blízcí mě naučili jim věřit a nenechávat všechno jen na mně," vypráví.

Po triumfu v Melbourne na ni byl obrovský tlak ze stran médií i fanoušků, to japonská tenistka úplně nezvládla. "Už to bylo řečeno, ale můžu upřímně potvrdit, že jsem od té doby nejspíš vůbec neměla radost z tenisu od té doby. Kladla jsem na výsledky příliš velkou váhu. A teď si to teprve uvědomuju, když znovu objevuju tu zábavu ve hře," napsala Ósakaová.

Cestu za americkými betony zahájí v kanadském Torontu, na konci tohoto tažení bude stát obhajoba loňského titulu. I když teď Japonka znovu našla důvod k optimismu, opravdovou prověrkou bude právě až newyorský grandslam.

"Tím, že o tom teď takhle přemýšlím, jsem se toho o sobě hodně naučila, v poslední době jsem dospěla jako člověk a těším se, jak bude vypadat budoucnost, ať už na kurtu nebo mimo něj," dodala současná světová dvojka.