Také Česko má své zázračné dítě. Kvůli Lindě asi pravidla neohnou, obává se trenér

před 1 hodinou

Teprve čtrnáctiletá česká tenistka Linda Fruhvirtová dokáže přehrávat mnohem starší soupeřky. Při předpokládaném brzkém nástupu mezi dospělé ji ale může přibrzdit pravidlo o věkovém omezení.

Už před dvěma lety se australská tenistka Darja Gavrilovová v tenisovém areálu pražské Sparty na Stromovce nestačila divit. K tréninku jí přivedli jako sparing dvanáctiletou dívenku.

Fruhvirtová tehdy měla jasné instrukce. Hlavně neměla hvězdné tenistce prozradit, kolik jí je let. Hned druhý dotaz z úst Gavrilovové celé tajemství odhalil, ovšem jakýkoli případný despekt byl pryč po pár výměnách.

Zázračné české dítě o jedenáct let starší ženu po kurtu pořádně prohánělo.

Totéž pak pocítily další osobnosti, třeba Samantha Stosurová nebo české fedcupové reprezentantky, jimž je během soutěžních víkendů Fruhvirtová často k dispozici.

Pohádka o výjimečném tenisovém talentu od té doby žije vlastním životem a napětí stoupá. Blíží se totiž chvíle, kdy se Fruhvirtová poprvé podívá do elitní dospělé tenisové džungle.

"Linda je mentálně hodně silná, hraje útočně a má výhodu, že dokáže držet krok s mnohem staršímu hráčkami. Má v sobě bojovnost a dokáže se vybičovat k ještě lepším výkonům. Předpokládám, že začne hrát ženy, kde ji ale bude brzdit věkové omezení," říká pro deník Aktuálně.cz hlavní kouč pražské Sparty Daniel Filjo.

Ten se před pár dny vrátil ze švýcarského Klosters, kde Fruhvirtovou a její kolegyni Kristýnu Lavičkovou připravoval během Mistrovství Evropy do 18 let.

Čtrnáctiletá Češka musela dostat výjimku od tenisové organizace ITF, aby mohla přeskočit hned dvě věkové kategorie.

"Svou hrou patří mezi osmnáctileté a rovná se tam s nejlepšími. Zvykli jsme si, že podává takové výkony, takže už nás to nepřekvapuje," vypráví Filjo. Fruhvirtová měla ambice celý šampionát vyhrát, nakonec padla v semifinále a získala bronz.

"Věřil jsem, že získá titul. Ukázalo se ale, že se musí naučit hospodařit se silami, aby jich měla dost na rozhodující zápasy," říká trenér a popisuje herní charakteristiku českého supertalentu: "Hraje agresivní a útočný tenis, je vyspělá a mentálně to zvládá."

Srovnání s patnáctiletou americkou senzací Cori Gauffovou, která nadchla svět svou jízdou do osmifinále nedávného Wimbledonu, se vyloženě nabízí. I kvůli napojení na akademii slavného trenéra Patricka Mouratogloua, k němuž si do francouzského Nice jezdí Fruhvirtová pro cenné rady.

Filjo nechce předjímat a upozorňuje na dlouhou a náročnou cestu, která stojí před oběma mladými dívkami. I na vzestup Gauffové, rychle šplhající směrem k první světové stovce, nahlíží s opatrností.

"Ona už nyní vypadá na osmnáctiletou holku, ve všech parametrech. Vyčkejme ale, co bude dál. Hráčky si ji okoukají, lépe se na ni připraví. Ještě se uvidí, jestli má už nyní na to hrát s dospělými," varuje.

"Ono se vám hraje strašně dobře v patnácti letech proti starším. Nemáte co ztratit, hrajete bez zábran, nikdo od vás tolik neočekává, můžete jen překvapit. Starší hráčky jsou zase v situaci, že cítí, že musí proti tak mladé hráčce vyhrát," vysvětluje, proč je o tolik snazší poprvé zazářit, než dlouhodobě opakovat špičkové výkony v tak mladém věku.

Za příklad dává Ukrajinku Martu Kosťukovou. Ta se na loňském Australian Open v patnácti letech probila z kvalifikace, stala se prvním tenistou narozeným v roce 2002, který zasáhl do grandslamu. A to nebylo vše. Mladičká hráčka prošla až do třetího kola, čímž připomněla někdejší nástup Martiny Hingisové.

"Půl rok po tom z ní byla naprostá superstar. V druhé polovině sezony ale bylo ticho po pěšině, i kvůli tomu, že mohla hrát omezený počet turnajů. A teď už se o ní nepíše," podotýká Filjo.

Kosťuková už byla 116. hráčkou žebříčku, nyní ale figuruje na konci druhé stovky.

I ona musela dodržet ochranná pravidla WTA, podle kterých mohou tenistky do šestnácti let kvůli riziku brzkého vyhoření odehrát jen deset turnajů ročně a přijmout maximálně tři divoké karty.

Filjovi se nelíbí, že pravidlo přestane být pravidlem právě v případě Cori Gauffové. Pořadatelé US Open hodlají dát své národní senzaci vstupenku do hlavní soutěže, ačkoli půjde v jejím případě již o čtvrtou divokou kartu v sezoně.

"Je to ohnutí pravidel, aby mohla hrát hlavní soutěž. Považuji to za výsměch ostatním hráčkám. A WTA je to najednou jedno," nechápe Filjo.

Asociace ženského tenisu ustoupila se strohým vysvětlením, že si turnaje velké čtyřky mohou o divokých kartách rozhodovat nezávisle na pravidlech.

Filjo se obává, že taková výhoda bude výjimkou. "Pokud se bude dařit Lindě Fruhvirtové, tak jsem zvědavý, jestli pro ni nějaký grandslamový turnaj také ohne pravidla. Ale asi víme, že je to málo pravděpodobné," dívá se trenér hypoteticky do budoucnosti.