Bitva o Mexiko. Řecký postrach s famózní formou ohrožuje tenistky, rozhodne pár bodů

Duo českých tenistek Karolína Muchová a Markéta Vondroušová prožilo skvělou sezonu. První došla do finále French Open a semifinále US Open, druhá vyhrála Wimbledon. V závěru roku figurují na hraně kvalifikace pro prestižní Turnaj mistryň, ale s pořadím ještě může zamíchat rozjetá řecká hrozba Maria Sakkariová.

Na okruhu nyní možná není víc motivovaná hráčka než tenistka z Athén. Sakkariová zažívá fantastický konec roku. Vyhrála turnaj v Guadalajaře a z devátého místa v kvalifikačním rankingu stále živí naději na postup do Turnaje mistryň.

To by jí zcela napravilo dojem, z její jinak dost divoké sezony, kdy se jí například na grandslamech vůbec nedařilo a na posledních třech vždy vypadla v prvním kole.

"Bylo by skvělé se kvalifikovat, udělám pro to maximum. Ale když to neklapne, alespoň budu mít delší čas na přípravu pro další sezonu," chlácholila se minulý týden před novináři Sakkariová.

Hnát se za vstupenkou na podnik pro nejlepších osm hráček přináší i rozporuplné pocity. Na jedné straně jde o velkou prestiž, kterou si mohou hráčky užít třeba i jedinkrát za život, na stranu druhou to bude stát velké oběti.

Hrát se totiž bude v mexickém Cancúnu, kam je třeba přeletět hned po asijské štaci, a další týden je na programu finále The Billie Jean King Cupu v Seville. Takže opět náročný přesun, tentokrát do Evropy.

A tak je potřeba volit program závěru roku hodně uvážlivě. Zatímco Vondroušová hrála po US Open až v Pekingu a prohrála v prvním kole, Muchová stále odpočívá. A tak se jejich šesté a osmé místo na rankingu WTA Race, který určuje jejich kvalifikaci do Cancúnu, dostalo do ohrožení.

Pořadí ve WTA Race Singles Ranking 6. Markéta Vondroušová 3671

7. Uns Džábirová 3660

8. Karolína Muchová 3650

9. Maria Sakkariová 3150

Na první pohled se zdá, že první trojice má na Sakkariovou velký náskok. Muchová na osmém místě hned celých 500 bodů. Jinými slovy, Řekyně potřebuje v Pekingu proniknout do finále, aby se dostala před své rivalky, které v čínském hlavním městě nehrají.

Na programu je ještě příští týden "pětistovkový" turnaj v Čeng-čou a kvarteto zmiňovaných hráček v seznamu přihlášených zatím stále figuruje. Takže bitva by mohla být napínavá opravdu do poslední chvíle a rozhodovat může každý uhraný bod.

Do pořadí ještě sále mohou promluvit i Lotyška Jelena Ostapenková nebo Ruska Veronika Kuděrmetovová. V jejich případě by to ale znamenalo odteď už i v Pekingu v podstatě vše vyhrát.

Jen pro připomenutí. Pravidla jsou taková, že se do kvalifikačního žebříčku počítá 16 letošních turnajů: čtyři grandslamy, čtyři turnaje Mandatory (Indian Wells, Miami, Madrid, Řím), dva další nejlepší turnaje WTA 1000 a šest libovolných nejvyšších bodových zisků z jiných podniků.

Hodně může napovědět už čtvrteční zápas Sakkariové proti domácí Wang Sin-jü. Kuděrmetovová si to o čtvrtfinále rozdá s šampionkou US Open Cori Gauffovou a Ostapenková, která má před sebou už duel o semifinále, si to rozdá s Ruskou Ljudmilou Samsonovou.

Projekce bodů v boji o poslední místa na Turnaji mistryň: