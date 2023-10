"Proč čekáte do půlnoci?" Do kritiky čínského chaosu se po Kvitové pustil i Zverev

Tři roky byla Čína bez největších tenisových turnajů. Spousta hráčů nezastírala, že kvůli dalekému cestování steskem po asijských štacích netrpí. Po pár týdnech programu se zdá, že si restart turnajů na tomto kontinentu moc fanoušků nezískal. Rozpaky už přiznala Češka Petra Kvitová, Němec Alexander Zverev nebo nová světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková.

Na pořadatele mužského i ženského turnaje v Pekingu se to sesypalo. Jedna stížnost za druhou.

Nejprve si posteskly tenistky kvůli novému pravidlu WTA, tzv. performance bye. Tedy volnu pro hráčky, které se na předchozím turnaji dostanou mezi poslední čtyři tenistky turnaje. Díky tomu mají v prvním kole volný los a hrají až od druhého kola.

Tím pádem odpadl "volňásek" například pro novou světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, která se musela bít už od prvního kola.

"Nezaskočilo mě to, protože předem poslali email, ale nerozumím tomu. Hráčky budou hrát semifinále turnaje z kategorie 250 nebo 500 a na tisícovce dostanou volný los? Takhle to nejde, musíte si to dlouhodobě zasloužit. Doufám, že se to už nebude opakovat," rozčílila se Běloruska.

Další stížnosti přišly poté, co pořadatelé hodně experimentovali při skladbě zápasů do programu. Postěžovala si i Petra Kvitová, která hrála první kolo do jedné hodiny po půlnoci a druhý den odpoledne už musela být znovu na kurtu ke druhému kolu, přestože ještě nebyly dohrané některé úvodní zápasy turnaje.

Nit suchou nenechal na pořadatelích ani Němec Alexander Zverev, který dohrál osmifinálový duel až ve 2:40 ráno.

"Samozřejmě, že hrát skoro do tří ráno je náročné. Je tady tolik skvělých kurtů, na kterých jsme mohli hrát, a ne čekat do půlnoci, až se uvolní tenhle," kroutil hlavou Zverev.

A to zdaleka není všechno. Velkým tématem jsou i míče, kterými se v Číně hraje. Jsou totiž hodně těžké, už minulý týden si na ně postěžoval Švýcar Stan Wawrinka.

"Nechápu, proč se míče na okruhu tak často mění. To je důvod, proč má tolik hráčů problémy se zápěstím," uvedl švýcarský veterán.

V posledních dnech se k němu přidal Španěl Carlos Alcaraz nebo Rus Daniil Medveděv.

"Jakmile s nimi zahrajete pár úderů, jsou velké, těžké, je to jako si pinkat s grapferuitem," zavtipkoval Rus.

Zatím pořadatelé nereagovali, zda se pro pořádání příštích ročníků z kritiky poučí.

V Austrálii ale jdou příkladem. Vedení prvního grandslamu sezony přišlo se zprávou, že od příštího roku se úvodní podnik velké čtyřky začne už v neděli, aby předešli dlouhým nočním maratonům.