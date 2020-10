Bělorus musel na toaletu a dostal trest. Příště to udělám na kurtu, řval na sudího

Měla by se litera pravidel striktně dodržovat za každých okolností, nebo by rozhodčí mohli v jednotlivých případech ukázat empatii a zdravý rozum? Debata o udělování trestů v tenisových zápasech se rozhořela po incidentu z ruského Petrohradu.

Běloruský kvalifikant Ilja Ivaška měl v prvním kole halového podniku pořádné nervy. A přestože nad favorizovaným Francouzem Adrianem Mannarinem nakonec vyhrál ve dvou setech, odnesl si z duelu hořkou pachuť.

Za stavu 2:3 ve druhém dějství totiž Ivaška ucítil náhlou potřebu a oznámil rozhodčímu, že si musí akutně odběhnout na toaletu.

Bělorusovi bylo jasné, že mu krátká přestávka mezi gemy stačit nebude, a tak požádal o zdravotní time-out. Když odcházel do útrob haly, umpirový rozhodčí ho varoval: "Musíš být co nejrychlejší. Děláš to ve svém volném čase."

Přesto zůstal Ivaška jako opařený, když se vrátil na kurt a dozvěděl se o trestu: za zdržování hry dostal varování, trestný fiftýn a dokonce i celou hru. Rázem tak prohrával 2:4 s brejkem.

Bělorus argumentoval tím, že na záchod nešel ve svém volném čase, ale požádal o pauzu na ošetření. "Přestávka na ošetření nemůže být využita k odchodu na toaletu," citoval sudí pravidlo.

To Ivašku dopálilo ještě víc. "Tohle byla nouzová situace. To jsem se měl po.... na kurtu? Udělám to, jestli chceš," běsnil 141. hráč současného žebříčku.

Napjatou situaci přišel na kurt řešit i supervizor turnaje, atmosféru ale rozjitřil ještě více. Za pravdu dal totiž rozhodčímu.

"Tohle není normální! Jak je to vůbec možné? Chtějí mi vzít hru za to, že jsem musel na záchod. Prý to dělám ve volném čase! Jak tomu mám rozumět? Co to znamená? Já přece nechtěl tahat čas, byla to vážná situace," halekal běloruský tenista.

Když poté rozhodčí do mikrofonu oficiálně zahlásil trestný gem, už se Ivaška neudržel. "Jak je tohle možné? Jak je tohle možné?" řval na celou halu rozzuřený hráč.

Vysvětlit rozhodčímu, že z logiky věci nemůže dostat trest za to, když se v podobných problémech ocitne, se mu ale přes veškerou snahu nepodařilo.

Uklidnil se až v okamžiku, kdy mu arbitr zápasu pohrozil dalším trestným gemem.

Svou frustraci pak nasměroval nejlepším možným způsobem - do svého výkonu. Ztrátu ve druhé sadě rychle dohnal a Mannarina dorazil v závěrečném tie-breaku.