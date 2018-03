Azarenková vyhrála životní bitvu. O děsivých detailech se bojí mluvit, na kurtu ale exceluje

před 1 hodinou

Bývalá světová jednička je znovu na cestě na vrchol. Po tvrdé bitvě o syna ukazuje svou sílu na tenisových kurtech v Miami.

Praha/Miami - Rodinné drama antických rozměrů má zdárně za sebou. Pořád ale nespí klidně. Viktoria Azarenková získala po vleklém soudním sporu do péče malého syna Lea. A konečně se vrátila k tenisu. V Miami hraje skvěle, ovšem do mysli se jí neustále vrací vzpomínky na to, co musela prožít.

"Nepřála bych to ani nejhoršímu nepříteli," říká Běloruska se slzami v očích. O detailech nelítostného boje o dítě odmítá mluvit. Má obavy. Není si jistá tím, co ještě může přijít.

"Teď jsem volná, ale pořád to je velice složitá situace, v níž se nacházím. Je těžké soustředit se jen na tenis. Jednou o tom napíšu knihu, protože je to vážně drama pro Hollywood. Ale právě teď to chci raději udržet pod pokličkou," omlouvá se osmadvacetiletá tenistka.

Přišla o celou druhou polovinu loňské sezony. Soud ji zakázal opustit Kalifornii, Azarenková tak ze strachu ze ztráty milovaného syna nehrála žádné turnaje.

"Dlouhou jsem nevěděla, kdy a kde začnu hrát. Strašně dlouho jsem se připravovala, tvrdě pracovala, ale ta nejistota byla děsivá. Pořád jsem měnila plány. Navíc často přišly dny, kdy jsem ani nebyla schopná tréninku," vypráví bývalá světová jednička.

V kritické chvíli života jí hodně pomohl syn. "Když jsme si hráli a já se mu dívala do očí, dodalo mi to strašně moc sil. Pořád jsem ho pusinkovala, on už ale někdy rukou naznačoval, že toho má dost," směje se Azarenková.

"Je to něco, co nejde slovy popsat. Ale ty pocity, které ve vás dítě vyvolává, jsou neuvěřitelné," dodává tenistka.

Jak nejistě po těžkém období působí v soukromí, tak sebevědomě sráží jednu soupeřku za druhou. V Miami už je v semifinále, přičemž set ztratila pouze s Lotyškou Sevastovovou.

Ve čtvrtfinále ve dvou setech vyprovodila z turnaje Karolínu Plíškovou. Její obávaný servis jí ukradla rovnou šestkrát. A jak sama sebevědomě prohlašuje, ani jí to nepřekvapilo. "Je pravda, že hlavně přes druhý servis byla zranitelná. Bylo to pro ni ve větru těžké."

Azarenková už se ze třetí stovky světového žebříčku posunuje do elitní společnosti. Pokud na Floridě získá titul, půjde rovnou do první čtyřicítky světového pořadí.

"Jsem zápas od zápasu lepší. Když mi slouží zdraví, dělám pokroky docela rychle. Cítím se fajn, ale ještě se mohu zlepšit. Potřebuji lépe pokrývat kurt a čistěji trefovat míče. Nejdůležitější je, abych do sebe opět dostala turnajovou praxi," ví Azarenková. Její příběh rychle nabírá obrátkách a vrací se do ryze pozitivní roviny. Běloruska už ale z minulosti musí být na pády a vzestupy zvyklá.

Světovou jedničkou se dvojnásobná šampionka Australian Open stala v roce 2012. V další sezoně ale o výsostné postavení přišla. A pak se dostavily velké problémy s chodidlem, kvůli kterým v letech 2014 a 2015 stagnovala. Před dvěma lety se do skvělé formy vracela, když v úvodní fázi sezony vyhrála turnaje v Brisbane, Indian Wells i Miami. Slibný comeback ale přerušilo těhotenství, které oznámila v červenci 2016.

Hráčka, jež se ve čtrnácti letech přestěhovala z Minsku do Arizony, porodila syna Lea v prosinci 2016. V červnu minulého roku se pak vrátila na kurty na trávě na Mallorce. Následně na Wimbledonu došla do osmifinále. Pak ale přišel rozchod s otcem dítěte a vznik nelítostného soudního sporu. Azarenková zpětně odmítá čehokoli litovat.

"Bylo to samozřejmě nešťastné a nešlo o příjemné věci, ale je to součást života. Pořád mi je osmadvacet a dnes není problém být světovou jedničkou po třicítce. Takže v pohodě, jsem pořád mladá," netají se běloruská tenistka vysokými ambicemi.