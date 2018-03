Berdych nadával v češtině. Rozumím ti, uzemnil ho sudí. Bitva s Tiafoem neměla konce

před 48 minutami

Tomáš Berdych a Frances Tiafoe zůstali v Miami na kurtu až do půl třetí ráno. Přesto je vítěz utkání třetího kola stále neznámý.

Miami - Nervózní a napínavý zápas sehrál v americkém Miami Tomáš Berdych. I když minulý čas tady není zrovna namístě. Duel třetího kola místního turnaje série Masters 1000 proti domácímu Francesi Tiafoemu se totiž bude dohrávat v úterý večer. Mladý Američan vede 6:7, 6:2 a 5:4, na servis ale půjde česká jednička.

Program na Floridě v pondělí výrazně narušil déšť. Berdych a Tiafoe měli na kurt nastoupit už v 18 hodin místního času, nakonec se ale do hry dostali až těsně před jedenáctou večer.

Už v tu chvíli byli oba z dlouhého čekání frustrovaní, a tak se dalo čekat, že diváci uvidí emotivní duel. To se potvrdilo, situaci totiž ještě zhoršovaly těžké podmínky - vlhko, nepříjemný vítr a všudypřítomná hrozba dalšího deště.

Poprvé byl zápas přerušen už v první sadě za stavu 4:4. Berdych poté z neznámých důvodů zakřičel na členy Američanova týmu, aby byli zticha. Tiafoe reagoval. "Jdi hrát," odsekl českému tenistovi.

Brzy bylo jasné, že není šance dohrát utkání v rozumném čase. Umpirový sudí Fergus Murphy společně s pořadateli turnaje ovšem o přesunutí zbytku utkání na úterý nechtěl slyšet. Navzdory prakticky nulové divácké kulise, jež z pochopitelných důvodů postupem času na dvorci nastala.

V průběhu třetího setu ztratil Berdych nervy po jedné ze zbytečných nevynucených chyb.

"Do p… už ale," rozčílil se dvaatřicetiletý Čech. Reakci rozhodčího Murphyho ovšem ani v nejmenším nemohl čekat. "Já ale vím, co to v češtině znamená, Tomáši," napomenul sudí tenistu. Šlo o úsměvnou situaci, jinak ale převládaly na tvářích protagonistů chmury.

V průběhu třetího setu šel Berdych rychle do brejku, pak ale o podání přišel, navíc musel pravidelně odvracet další brejkboly soupeře. Možná i proto byl z podmínek čím dál nervóznější. Apeloval na Murphyho, aby byl zápas přerušen, kurt se mu zdál příliš kluzký.

Rozhodčího ale definitivně přesvědčila až průtrž mračen, jež se na areál v Key Biscane snesla před půl třetí ráno.

Berdych nemá moc času na pořádný odpočinek, protože dohrávka duelu s Tiafoem je naplánovaná už na třetí hodinu odpolední místního času. Už o tři hodiny později pak má vítěz zápasu sehrát osmifinále proti Jihoafričanovi Kevinu Andersonovi.

Pokud Čech koncovku zvládne, bude mít v boji o čtvrtfinále velmi dobrou šanci uspět. S Andersonem má totiž drtivě skvostnou bilanci 12:0 na zápasy.