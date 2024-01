Střet, který děsí. Sabalenková už jednu rozplakala, český "zázrak" se jen pousmál

Nemilosrdná ranařka z Minsku, jedna z nejsilnějších tenistek na světě a navíc obhájkyně titulu na jedné straně. Proti ní šestnáctiletá naděje, která podle všeho zatím nemá fyzické předpoklady čelit podobně mohutné energii. Na střet Aryny Sabalenkové s Brendou Fruhvirtovou je přesto zvědavá celá tenisová planeta.

Mladičkou Češku čeká extrémně náročný test v premiérovém vystoupení ve slavné aréně Roda Lavera. Brendě Fruhvirtové se splní přání zahrát si na jednom z největších tenisových stadionů světa, s tím ale ruku v ruce přichází střet s jednou z největších hvězd současného tenisu.

"Asi budu hrát se Sabalenkovou," špitla mladší z tenisových sester v Melbourne na tiskové konferenci po svém historicky prvním grandslamovém vítězství.

Hlas se jí mírně třásl, její překonaný milník znamenal hojnou účast zahraničních novinářů. Češka odpovídala zdatnou angličtinou se sebevědomou, americky znějící výslovností.

"Bude to skvělá zkušenost, bez ohledu na to, kdo vyhraje," prohlásila a své odpovědi se lehce ušklíbla, jako by se zastyděla, že vůbec zpochybňuje všeobecně očekávaný resultát. Na výhru světové dvojky Sabalenkové sázkové kanceláře vypisují takřka nicotné kurzy, nejčastěji 1,03 nebo 1,04.

V té chvíli Fruhvirtová ještě nevěděla, jak si Běloruska po nepříjemné prohře ve finále předchozího podniku v Brisbane zchladí žáhu na osmnáctileté kvalifikantce Elle Seidelové.

Nebohá Němka se rozplakala už během zápasu přímo na kurtu, Běloruska jí v prvním kole Australian Open naložila 6:0, 6:1.

"Opravdu se moc těším, hlavně na to, že si třeba zahraju na nějakém z větších kurtů," uvedla Fruhvirtová a pozdější rozhodnutí pořadatelů jí muselo udělat radost.

V aréně Roda Lavera zahájí atraktivní night session, po ní přijde na hlavní jeviště ikona všech ikon, Srb Novak Djokovič.

Hvězda budoucnosti si je dobře vědoma svého fyzického handicapu. Když se jí na tiskovce ptali, jakým stylem tenisu se chce v budoucnu prezentovat, tápala, jak vlastně odpovědět.

Prvotním úkolem totiž bude právě získání nezbytného silového fondu. Až potom může začít řešit samotný tenis.

"Ani nemám představu, jak bych chtěla hrát. Můj cíl je teď fyzicky zesílit, protože je pro mě těžké soutěžit se staršími hráčkami. Jsou o tolik silnější. Na to se musím soustředit. Do té doby musím jen bojovat o každý míč," vysvětlila.

Konfrontaci s naprosto špičkovou tenistkou zažije potřetí během posledních šesti měsíců.

Loni, když prošla z kvalifikace do hlavní soutěže Roland Garros, okusila souboj s aktuální světovou trojkou Jelenou Rybakinovou. Nevedla si vůbec zle, ultrafavoritce sebrala šest her.

Další grandslamovou šampionku z poslední doby Coco Gauffovou vyzvala na začátku tohoto roku v Adelaide, s Američankou se z hlediska rychlosti a razance nemohla měřit a padla 3:6, 0:6.

Teď přijde na řadu Sabalenková a její "brutální" tenis. Pokud má mít česká hráčka vůbec nějakou šanci, musí se vyvarovat velkému množství nevynucených chyb. V prvním kole jich nadělala třiačtyřicet, trefila jen patnáct vítězných míčů, přesto našla cestu k vítězství nad 66. hráčkou světa Anou Bogdanovou z Rumunska.

"Pokud nedokáže počet chyb dramaticky snížit, bude to proti Sabalenkové znamenat absolutní zkázu. Běloruska hrála v prvním kole naprosto hrozivě, po prvním podání vyhrála 80 procent míčů," uvedl v predikci server Sportskeeda.

"Jediná šance Fruhvirtové je rozhýbat Sabalenkovou po celém kurtu a potrestat její chvilkové výpadky. Stejně to ale bude složitá výzva," dodal autor analýzy.

Češka nicméně bezesporu dělá pokroky. Během dvou týdnů aktuálního ročníku už zaznamenala dvě premiérové výhry nad tenistkami z první stovky žebříčku. Sama do ní po Australian Open jistě postoupí, a učiní tak další krok na cestě mezi nejlepší.

Její duel se Sabalenkovou bude deník Aktuálně.cz sledovat ve středu ráno v online reportáži.