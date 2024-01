Nosková má prý na finále, věří si na každou. Slavný Becker přišel s bizarní radou

Vyřadila světovou jedničku, udělala si velké jméno, navíc v pouhých devatenácti letech přesvědčuje tenisový svět o svém sebevědomí, vyspělosti a příkladném vnitřním klidu. Tedy atributech, které ji mohou posunout k nejvyšším metám. Lindu Noskovou považují odborníci za favoritku na postup do semifinále Australian Open. A možná ještě dál.

Před turnajem o ní nepadalo ani slovo. Logicky, z pozice padesáté hráčky světa neměla mít nárok na postup do závěrečných kol, přestože se všeobecně vědělo o tom, jak skvělou práci už druhý rok po sobě na australských tvrdých kurtech odvádí.

Před rokem přešla v Brisbane přes tři špičkové hráčky Darju Kasatkinovou, Viktorii Azarenkovou a Uns Džábirovou a ve finále potrápila Arynu Sabalenkovou. Při pohledu zpět šlo o nejlepší výsledek celé její sezony, a jen kvůli nešťastným okolnostem přišla o start v hlavní soutěži Australian Open.

Letos svou sílu demonstrovala už i na scéně nejprestižnější.

Austrálie zkrátka Lindě Noskové svědčí. V Melbourne si dokráčela pro famózní úspěch a zcela reálně pomýšlí na to, že by ho ještě vylepšila. V nočním čtvrtfinále bude favoritkou proti kvalifikantce Dajaně Jastremské z Ukrajiny.

"Myslím si, že vyhraje, horní část pavouka se pro ni krásně otevřela," uvedla expertka stanice Eurosport Barbara Schettová.

Kromě Šwiatekové, kterou po parádním obratu odklidila právě Češka, vypadly v úvodních kolech také další hráčky elitní světové pětky, Jelena Rybakinová a Jessica Pegulaová.

Šokující finalistkou tak bude jedna ze čtveřice Nosková, Jastremská, Číňanka Čeng Čchin-wen nebo Ruska Anna Kalinská.

"Po psychologické stránce favorizuji Lindu Noskovou. Dokázala zdolat světovou jedničku a teď po osmifinále měla v zásadě dva dny na odpočinek. To ona je pravděpodobně favoritkou," prohlásil Mats Wilander, bývalý první hráč světa.

O Noskové mluvil i slavný Němec Boris Becker, který příšel se spíše úsměvnou, než jakkoli užitečnou "radou".

"Nesmí se teď probudit ze svého snu. Je to její první čtvrtfinále grandslamu, takže potřebuje… udržet nervy," odtušil bývalý trenér Novaka Djokoviče a nyní pomocník mladého Dána Holgera Runeho.

Podle všech osobností má Nosková napumpované sebevědomí na to, aby porazila jakoukoli soupeřku.

Navíc bude mít spoustu energie, v osmifinále ji už po třech hrách pro zranění vzdala Elina Svitolinová. Češka se proto ani neradovala, svůj někdejší vzor utěšovala, na druhou stranu ale netajila, že se jí ušetřené síly mohou v pozdní fázi náročného turnaje hodit.

"Cítila jsem se fyzicky dobře, tohle mi ale ještě víc pomůže. Moje soupeřka ve čtvrtfinále musela hrát přece jen těžší duel," narážela na Jastremskou. Ta si poradila po setech 7:6, 6:4 s Vikou Azarenkovou, vítězkou Australian Open v letech 2012 a 2013.

Na kvalifikantku si Nosková bude věřit, byť uznala kvality 93. hráčky světa.

"Nikdy jsme spolu nehrály, ani pořádně nevím, jak hraje. Spíš si však myslím, že je to agresivní typ hráčky. Asi nebudeme hrát moc delších výměn, ale musím být připravená na všechno, protože její styl neznám. Uvidíme, co se stane," přemítala rodačka ze Vsetína, která s tenisem začínala ve Valašském Meziříčí a nyní je reprezentantkou klubu z Přerova.

"Je to první grandslam roku, který je obzvlášť pro nasazené hráčky vždycky velmi těžký. Mají co ztratit. Na takovém turnaji se může stát cokoli a také vidíme, že přišla spousta šokujících výsledků. Další zápas pro mě bude těžký a snad i ty následující, doufejme," naznačila Nosková ambice dojít co nejdál.

Třiadvacetiletá Jastremská, která v prvním kole smetla wimbledonskou vítězku Markétu Vondroušovou, už musela v Melbourne vyhrát sedm duelů v řadě a po osmifinále přiznala kulminující únavu.

O Noskové prohlásila: "Viděla jsem pár jejích zápasů. Bude to složitý zápas, ale určitě zajímavý. Musím se soustředit na sebe, protože to bude hlavně o mně. Ale je to skvělá hráčka a dobrý člověk."

Jastremská na Australian Open vylepšila své grandslamové maximum, kterým bylo osmifinále Wimbledonu z roku 2019. Tehdy už byla Ukrajinka 21. hráčkou světa, její kariéru však přibrzdil půlroční trest za pozitivní dopingový nález.