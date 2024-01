"Já věděla, že budeš litovat." Šarapovová odtajnila video se šampionem Sinnerem

Z nekonečného množství gratulací čerstvému vítězi Australian Open Janniku Sinnerovi vyčnívala zdravice někdejší ruské superstar Marie Šarapovové. Na sociálních sítích pobavila desítky tisíc fanoušků.

"Věděla jsem, že toho jednoho dne budeš litovat. Gratuluji, šampione," napsala šestatřicetiletá Šarapovová na sítě a přidala několik let staré video, na kterém společně s Jannikem Sinnerem zpívá a tančí na slavnou vánoční píseň "Rockin' Around the Christmas Tree."

Oba přitom mají na hlavě nasazené sobí paroží.

I knew that one day you’ll regret this 🤣🤣 Congrats Champ!! patience, poise & class 🏆👏 pic.twitter.com/GwnQ2B4Esm — Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 28, 2024

Pětinásobnou grandslamovou vítězku a o čtrnáct let mladšího Itala spojuje letité přátelství.

Seznámili se prostřednictvím spolupráce s italským trenérem Riccardem Piattim. Ten radil Sinnerovi od jeho třinácti let až do začátku roku 2022, ve stejné době byl rovněž posledním koučem Šarapovové, vedl ji v letech 2019 a 2020, kdy ruská hráčka definitivně ukončila tenisovou kariéru.

Od té doby si několikrát navzájem vyjádřili respekt. Šarapovová před rokem v podcastu Rennae Stubbsové mluvila o nesmírném talentu Sinnera i jeho skromné povaze.

"Vždycky mu budu fandit. Prostě se mi líbí jeho pokorný přístup ke sportu. I díky jemu je budoucnost mužského tenisu ve velmi dobrém stavu," prohlásila.

Sinner zase před lety mluvil o Šarapovové jako o jedné z největších šampionek.

"Jsem šťastný za to, že jsem ji mohl poznat osobně. Opravdu na mě zapůsobila svou profesionalitou. Její tenis byl neuvěřitelný, což je očividné, když si shrnete její úspěchy. Měla jiný, speciální typ mentality, jakou disponuje jen málokdo," řekl v rozhovoru pro španělskou Marcu v roce 2021.