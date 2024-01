Fenomén Djokovič proti všem. Jeho zraněním už nikdo nevěří, zní ze zákulisí

Je jasným favoritem, aspirantem na další fenomenální zápis do sportovní historie. Zároveň ale Novak Djokovič před startem Australian Open tradičně rozděluje tenisovou veřejnost. Srbský šampion už mnohokrát v minulosti ukázal, že ho pohání nejen láska jeho příznivců, ale možná ještě výrazněji nenávist odpůrců.

V Melbourne může získat svůj jedenáctý titul z Australian Open a celkově pětadvacátý napříč čtyřmi grandslamy, čímž by se osamostatnil na historickém prvním místě před Margaret Courtovou.

Zřejmě definitivně by tím pro sebe zajistil nálepku nejlepšího tenisty všech dob.

"Vypadá neuvěřitelně. Minulou sezonu měl monumentální a myslím si, že v tom bude pokračovat," prohlásil pro Eurosport slavný John McEnroe a zapochyboval, jestli může šestatřicetiletého šampiona vůbec někdo ohrozit.

"Technicky, mentálně i fyzicky je to nejlepší tenista, jakého jsem kdy viděl. Pokud v sobě soupeři nenajdou opravdovou víru, že ho mohou porazit, nemají žádnou šanci," prohlásila americká legenda a za příklad dala heroický výkon mladého Španěla Carlosa Alcaraze v úchvatném finále loňského Wimbledonu, kde Srb utrpěl jedinou porážku ze všech čtyř grandslamů.

Djokovič během vítězné čtvrteční charitativní exhibice proti Stefanosovi Tsitsipasovi do značné míry uklidnil své fanoušky, lehce vylekané zdravotními problémy se zápěstím.

Na ty si Srb stěžoval po nečekané porážce s Alexem de Minaurem před devíti dny v týmovém United Cupu i pár dní předtím po třísetové výhře nad Čechem Jiřím Lehečkou.

"Zcela určitě to ovlivnilo můj servis a forhend," prohlásil Djokovič po své první porážce na australské půdě po dlouhých šesti letech.

Nyní už vypadal zcela v pořádku a podle tenisových osobností není namístě uvažovat o tom, že by zranění mohlo jeho výkony v Melbourne narušit.

"Možná nebude stoprocentní, ale přesně to samé se stalo i při jeho dvou předchozích startech. Vyhrál dva tituly, přestože si stěžoval na zranění," připomněl McEnroe.

V roce 2021 vyhrál Djokovič Australian Open s pětadvacetimilimetrovou trhlinou v břišním svalu. Před rokem (před dvěma lety nestartoval kvůli známé aféře s covidem) zase bojoval s nataženým zadním stehenním svalem, navzdory tomu ztratil na cestě za trofejí jediný set.

"Lidé si mysleli, že se Novak loni zranil. Zdálo se, že má velké problémy. Teď už nikdo jeho zranění nebere vážně," nechal se slyšet prominentní tenisový komentátor Craig Shapiro ve svém podcastu.

"Viděli jsme ho vyhrát Australian Open s trhlinou v břiše. Prostě bojoval dál a vyhrál turnaj. Dokud neuvidím, že to skutečně ohrozilo jeho hru v utkání na tři vítězné sety, tak vlastně nevím, čemu mám věřit," přidal se novinář Giri Nathan.

Ještě dál zašel někdejší osmý hráč světa John Alexander. Bývalý politik na Djokoviče zaútočil a obvinil ho ze zveličování svých zdravotních potíží.

Učinil tak po utkání s Lehečkou. Když v něm Djokovič prohrával, nechal si ošetřovat zápěstí.

"Pokud se vznáší nějaký otazník nad jeho kariérou, pak je to právě tohle: jak strategicky využívá pauzy na ošetření," uvedl dvaasedmdesátiletý Australan.

"Poté, co prohrál druhý set, vzal si timeout a nechal si zápěstí masírovat pět minut, narušil tak soupeřovu koncentraci. Vrátil se do hry, vyhrál následujících pět gemů a zápas rozhodl. Souhlasím se spoustou svých přátel, kteří říkají, že pokud u Djokoviče neuvidí krev, nevěří, že je skutečně zraněný," vysvětlil Alexander, trojnásobný semifinalista Australian Open ze 70. let minulého století.

"Znovu vstoupí do turnaje v Melbourne pod hrozbou zranění, stejně jako loni. Možná je to něco, co psychologicky potřebuje k tomu, aby ze sebe dostal to nejlepší," dodal.

Djokovič je v Austrálii většinou za hrdinu, ani tady se ale čas od času nevyhne animozitám s diváky. Podle bývalé tenistky Barbary Schettové z publika čerpá spousty energie tak jako tak.

"Pokud bude dav stát za ním, bude z toho těžit. A pokud budou lidé proti němu, vezme si z toho ještě větší motivaci. V průběhu let ukázal, jak skvěle se dokáže vyrovnat s nepřízní fanoušků. Cokoli se stane, on to využije jako motor," prohlásila.

Djokovičovy melbournské statistiky vyrážejí dech. Na svém devatenáctém Australian Open bude bojovat o jedenáctý titul. Nikdy zde neztratil finále, nikdy zde neprohrál ani v semifinále.

Aktuálně drží na australském grandslamu sérii 28 vítězných zápasů v řadě, vyhrál čtyři poslední ročníky, kterých se zúčastnil.

Naposledy v aréně Roda Lavera prohrál v osmifinále 2018, kdy ho ve třech setech šokoval Korejec Čong Hjon.

V prvním kole aktuálního ročníku ho čeká duel s osmnáctiletým chorvatským kvalifikantem Dinem Prižmičem.