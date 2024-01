"Jsem připravená." Čas pro další českou superstar. Ví, že je jedna z nejrychlejších

Marie Bouzková není na okruhu oblíbenou soupeřkou. Nikdo ji nechce vidět v pavouku hned vedle svého jména. Vrátí skoro všechno, po kurtu létá jako motorová myš. Zdá se, že se nikdy neunaví. Už byla ve čtvrtfinále Wimbledonu, dotáhla to těsně za elitní dvacítku světa, chce ale mnohem víc a tvrdě na tom pracuje, nově pod dohledem slavné trenérky.

Někdejší wimbledonská šampionka Conchita Martínezová už trénovala dvojnásobnou grandslamovou vítězku Garbiňe Muguruzaovou nebo světovou jedničku Karolínu Plíškovou. V Marii Bouzkové ale vidí takřka bezbřehý potenciál.

"Může být na žebříčku hodně vysoko," prohlásila Španělka při startu spolupráce.

Pětadvacetiletá Češka slavnou trenérku před sezonou angažovala s jasným cílem: dosáhnout na kariérní vzestup, který by ji katapultoval mezi nejužší světovou špičku.

"Jsem na túře už hodně let a nabrala jsem spoustu zkušeností, takže jsem cítila, že jsem připravená na další krok," svěřila se tenistka, která od svých deseti letech žije a trénuje na Floridě, v rozhovoru pro Tennis.com.

V minulé sezoně se připravovala pod vedením svého vrstevníka a kamaráda z dětství Antonína Bolardta, od začátku šlo ale spíše o krátkodobé řešení. Když se na trenérském trhu znovu přihlásila o slovo Martínezová, domluva přišla velice rychle.

Bouzková se netají obdivem, který k legendě chová. "Když jsme se sešly k prvnímu tréninku, byla jsem docela nervózní z toho, že mě sleduje," smála se Češka.

Také Martínezová je z nové spolupráce nadšená.

"Zbožňuju, jak je dravá a soutěživá. Má spoustu prostoru pro zlepšení jako tenistka. Je to naprostá profesionálka a je stoprocentně soustředěná na tenis," libuje si někdejší světová dvojka.

V čem má Bouzkové pomoct, je očividné. Češku zdobí vynikající, až strojová defenziva, jasné nedostatky má ale v útočné hře.

"Je jasné, že musím zlepšit agresivitu. Musím lépe využívat výhodu, která plyne z toho, že toho hodně ubráním. Od začátku se bavíme o tom, že jsem jedna z nejrychlejších hráček na okruhu. Toho musím využívat jak v obraně, tak v útoku," vysvětlila Bouzková.

"Trenérka, jako je Conchi, mi pomůže najít lepší řešení na kurtu. Teď, když jsem vyspěla, tomu chci dát všechno a využít všechny její rady," dodala.

Kvůli vysokým ambicím osekala na minimum své milované vánoční svátky. Příprava byla náročná i na její poměry.

"Bylo to o hodně intenzivnější. Nejen co se týče hodin strávených na kurtu, ale také v tom, jak pečlivě se soustředíme na jednotlivé věci. Je to pro mě nové, přidáváme spoustu nových drilů, které jsem neznala," uvedla 35. hráčka světového žebříčku, která na slušné úrovni ovládá španělštinu.

Martínezová popsala svou novou svěřenkyni jako "šťastnou bojovnici". Chce ji ale mít silnější a ostřejší.

"Chceme pozvednout mou úroveň tak, abych si vytvářela víc příležitostí k tomu být agresivní. Využívat celý kurt, chodit víc k síti, abych v jednom kuse neběhala někde vzadu," řekla Bouzková.

Na Australian Open bude muset hned na úvod překonat obtížný los, který jí do cesty postavil o šest let mladší krajanku Lindu Noskovou. Tu přitom řada zahraničních expertů považuje za "černého koně" úvodního grandslamu sezony.