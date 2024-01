Dvacetiletý druhý tenista světa Alcaraz je na Australian Open poprvé ve čtvrtfinále

Druhý tenista světa Španěl Carlos Alcaraz na Australian Open porazil 6:4, 6:4 a 6:0 Miomira Kecmanoviče a poprvé si v Melbourne zahraje ve čtvrtfinále.

O semifinále se utká s Alexanderem Zverevem z Německa, jenž v pěti setech zdolal 7:5, 3:6, 6:3, 4:6 a 7:6 Brita Camerona Norrieho.

Dvacetiletý Alcaraz měl zápas od začátku pod kontrolou a ve třetím setu nadělil Kecmanovičovi "kanára".

Vítěz loňského Wimbledonu a US Open 2022 pokračuje ve vydařeném vystoupení na Australian Open, kde dosud bylo jeho maximem třetí kolo.

"Všechno mi vycházelo téměř dokonale. Při každé výměně jsem ho přinutil jít až na hranu," pochvaloval si Alcaraz.

"V každém setu jsem také dokázal využít nabídnuté šance. A také je možné, že soupeř nebyl úplně stoprocentní, protože měl za sebou dva náročné pětisetové zápasy," dodal.

Dalším soupeřem bývalé světové jedničky bude Němec Alexander Zverev, který Norrieho porazil za čtyři hodiny. Zápas byl ve třetím setu přerušen kvůli protestu divačky na podporu Palestiny.

Ve čtvrtfinále prvního grandslamu sezony je i Rus Daniil Medveděv. Světová trojka porazila Nuna Borgese z Portugalska 6:3, 7:6, 5:7, 6:1.

Vítěz US Open z roku 2021 Medveděv postoupil mezi osm nejlepších hráčů v Melbourne teprve potřetí.

V letech 2021 a 2022 se dostal do finále, vloni ale dohrál ve 3. kole. V utkání zahrál o dvacet vítězných míčů méně než Borges, Portugalec se ale také dopustil 66 nevynucených chyb.

"Ve třetím setu to bylo fyzicky náročné, protože hrál velmi útočně. Jakmile bych netrefil úder dost agresivně nebo dost daleko, hned by do toho šel," upozornil Medveděv.

"Po třetím setu jsem jen doufal, že to nebude na pět, a jsem rád, že to nakonec tak nebylo," oddechl si vítěz.

Ve čtvrtfinále ho čeká Hubert Hurkacz, který zdolal Francouze Arthura Cazauxe 7:6, 7:6, 6:4. Polák, který ve 2. kole porazil v pěti setech Jakuba Menšíka, se probojoval do čtvrtfinále Australian Open poprvé v kariéře.

K vítězství nad 122. hráčem světa Cazauxem mu pomohly především vyhrané tie-breaky v prvním a druhém setu. Turnajová devítka přišla v utkání jen jednou o podání.

Tenisové Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 86,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo: Alcaraz (2-Šp.) - Kecmanovič (Srb.) 6:4, 6:4, 6:0, Medveděv (3-Rus.) - Borges (Portug.) 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1, Zverev (6-Něm.) - Norrie (19-Brit.) 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:3), Hurkacz (9-Pol.) - Cazaux (Fr.) 7:6 (8:6), 7:6 (7:3), 6:4.

Čtyřhra - 3. kolo: Pavlásek, Behar (ČR/Urug.) - González, Skupski (5-Mex./Brit.) 3:6, 7:6 (7:1), 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo: Nosková (ČR) - Svitolinová (19-Ukr.) 3:0 skreč, Čeng Čchin-wen (12-Čína) - Dodinová (Fr.) 6:0, 6:3, Jastremská (Ukr.) - Azarenková (18-Běl.) 7:6 (8:6), 6:4, Kalinská (Rus.) - Paoliniová (26-It.) 6:4, 6:2.

Čtyřhra - 3. kolo: Krejčíková, Siegemundová (5-ČR/Něm.) - Navarrová, Šnajderová (USA/Rus.) 6:4, 6:0.

Junioři:

2. kolo: Kumstát (ČR) - Robertson (Brit.) 6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 6:3, Rottgering (Niz.) - Mrva (7-ČR) 6:1, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo: Kumstát, Budkov Kjaer (8-ČR/Nor.) - Hazratwala, Joyce (Austr.) 1:6, 6:3, 10:8.

Juniorky:

Čtyřhra - 1. kolo: Paštiková, Stuseková (ČR/Něm.) - Esquivaová, Čang Ga-ul (4-Šp./Kor.) 6:4, 3:6, 10:2, Nijkampová, Valdmannová (Niz./ČR) - Berteaová, Buchniková (Rum./Izr.) 6:0, 6:2.