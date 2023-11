Arabská modla dojala svět, když ji Češka rozplakala. Teď si na ni stěžují Izraelci

Velká odveta je tady. Sportovní modla Afriky i celého arabského světa Uns Džábirová zkusí ve středu v mexickém Cancúnu na Turnaji mistryň vrátit české tenistce Markétě Vondroušové bolestivou porážku z finále Wimbledonu.

Je jednou z největších osobností současného ženského tenisu, její popularita v Africe a arabských zemích atakuje ikonický status, na velký triumf ale devětadvacetiletá hráčka stále marně čeká.

Třikrát se Uns Džábirová, jak zní oficiální český přepis jména tenistky, kterou zná anglicky mluvící svět jako Ons Jabeur, v posledních šestnácti měsících probojovala do grandslamového finále. Třikrát ale ronila slzy zklamání.

Naposledy v červenci v londýnském All England Clubu, kde sice dokázala vyřadit tři výrazné hrozby - obávané ranařky Petru Kvitovou, Arynu Sabalenkovou a Jelenu Rybakinovou - ve finále ale po nervózním výkonu podlehla české wimbledonské šampionce Markétě Vondroušové.

Svou upřímnou emotivní reakcí i sportovním chováním poté dojala svět tenisu.

Plačící Džábirovou, přezdívanou ve své domovině "Ministryně štěstí", po utkání přímo na centrálním kurtu utěšovala Kate, princezna z Walesu. Přes potoky slz Tunisanka ukázala, že umí prohrávat.

"Jsem moc šťastná za Markétu, že vyhrála svůj první grandslam. Vím, jak to měla těžké se zraněními. Přeju jí jen to nejlepší, snad vyhraje v budoucnu další," pogratulovala své české kamarádce.

Porážku označila za nejtěžší v kariéře. "Cítila jsem, že dělám všechno dobře. Proto je to tak bolestivé. Cítila jsem, že se blížím k něčemu velkému, a teď musím zase zpátky na začátek. Musím se znovu zbavit negativních myšlenek a být pozitivní," vyzývala sebe samu.

"Nemůžu s tím nic udělat. Ještě mi to nebylo přáno. Tyhle porážky mě naučí, jak jednou finále vyhrát. Pokud propadnu depresi, nijak mi to nepomůže. Musím jít dál," uzavřela Džábirová s nadějí.

V září se vrátila na vítěznou vlnu, vyhrála menší turnaj v Číně. Na úvod Turnaje mistryň ale její ambice krutě narušila rozjetá devatenáctiletá Američanka Coco Gauffová, dovolila jí získat pouze jediný gem.

Tunisanka navíc aktuálně řeší nepříjemnosti poté, co veřejně vyjádřila podporu Palestině ve válečném konfliktu s Izraelem.

"To, čím Palestinci za posledních 75 let prošli, je nepopsatelné. To, co prožívají nevinní civilisté, je nepopsatelné. Bez ohledu na to, jaké je jejich náboženství nebo jaký je jejich původ. Násilí nikdy nepřinese mír. Nemohu vystát násilí, ale také nemohu vystát, když lidem seberou jejich zemi," napsala Džábirová na sociální sítě.

"Mír je to, co si všichni zaslouží a co potřebují. Zastavte násilí, svobodu Palestině," doplnila.

Izraelská tenisová asociace v reakci poslala organizacím ITF a WTA stížnost.

"Jsem si stížnosti vědoma, ale překvapila mě, ani nevím, na co si stěžují. Neřekla jsem nic špatného, jen jsem sdílela svůj názor. Můj vzkaz je mírumilovný, je mi velmi smutno za všechny nevinné lidi, kteří umírají každý den, a přeji si, aby svět ukončil tuhle válku," reagovala Džábirová.

Tunisanka bude v Cancúnu bojovat o naději na postup do semifinále, podobně jako její soupeřka Vondroušová. Ani ona první duel nezvládla, po slibném začátku podlehla Polce Ize Šwiatekové 6:7, 0:6. Utkání bude deník Aktuálně.cz sledovat v podrobné online reportáži.