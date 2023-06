Aktivisté plánují útok na Wimbledon. Bude to ikonický obraz, říká jeden z nich

Blížící se Wimbledon staví do pozoru nejen tenisové fanoušky, ale i ekologické aktivisty. Britský deník The Sun citoval jednoho z členů skupiny Just Stop Oil, který přiznal, že se chystají sportovní svátek v All England Clubu narušit.

"Obrázek něčí ruky přilepené k centrálnímu kurtu by byl úžasný. Šlo by o něco velmi inspirativního a spousta lidí je pro," řekl jeden z aktivistů reportérovi The Sun, který v tu chvíli pracoval v utajení. Skupina Just Stop Oil prý operuje s několika variantami útoku: přilepení se k síti, k rozhodcovskému umpiru, nebo dokonce k osm milimetrů vysoké trávě samotné. Nejde o žádné velké překvapení. Skupina působí na Britských ostrovech od února 2022 a velké sportovní akce vždy vyhledávala. "Wimbledon je tak trochu veřejné tajemství. Je jasné, že by šlo o ikonický obraz, vznikla by z toho ještě lepší fotka než ze snookeru," uvedl jeden z protestujících už před časem. Narážel na akci z dubna letošního roku, kdy dvojice aktivistů způsobila přerušení mistrovství světa v populární kulečníkové hře. Na jeden ze dvou stolů v sheffieldském divadle Crucible při rozehrané partii vyskočil muž v triku s nápisem Just Stop Oil a na plátno vysypal oranžový prášek. Na vedlejší stůl se pokusila vylézt žena, ale zabránil jí v tom jeden z rozhodčích. Ochranka poté oba narušitele vyvedla. Na konci května zase protestující přerušili finále anglické ragbyové Premiership. Vnikli na hřiště a házeli oranžovou barvu v prášku na trávník i samotné hráče. Just Stop Oil je aktivistická skupina, která pomocí občanského odporu a přímých akcí usiluje o to, aby se britská vláda zavázala zastavit vydávání nových licencí k těžbě fosilních paliv. Je součástí mezinárodní skupiny A22 Network. Ta propojuje projekty mající za cíl přimět vlády k řešení klimatické krize. Podle samotné skupiny Just Stop Oil probíhá veškeré financování prostřednictvím darů, hlavním zdrojem jsou prý dary od amerického fondu Climate Emergency Fund. Tradiční Wimbledon, nejslavnější tenisový turnaj historie, začne v londýnském Wimbledonu v pondělí 3. července a potrvá jako obvykle dva týdny. 19:53 „Proč se lepíme k obrazům a na silnice? Narušujeme tím běžný provoz, abychom upozornili na změnu klimatu,” říká člen Extinction Rebellion Petr Klásek. | Video: Martin Veselovský

