Je hodně hodně zkušená, věří Rybakinová v úspěch své české přemožitelky

Tenistka Jelena Rybakinová byla po semifinálové porážce ve Wimbledonu s Barborou Krejčíkovou zklamaná, obecně ale hodnotila své vystoupení na turnaji jako dobré.

Turnajová čtyřka a předloňská šampionka litovala, že v duelu s českou hráčkou nevyužila některé šance, někdy jí chybělo i štěstí. Na tiskové konferenci řekla, že Krejčíková může uspět i ve finále, v duelu proti Italce Jasmine Paoliniové bude hrát roli, komu zbyde více sil.

"Byl to velmi těsný zápas. Mrzí mě, že jsem ho prohrála, ale Barbora hrála velmi dobře. Měla jsem pár šancí, ale i tak si myslím, že to byl pro mě dobrý turnaj," řekla Rybakinová.

Pětadvacetiletá rodačka z Moskvy reprezentující Kazachstán vyhrála první set díky třem brejkům. V dalším průběhu už ale servis Krejčíkové neprolomila. Na začátku druhého setu nevyužila postupně tři brejkboly a do konce zápasu už žádné další šance nedostala.

"Myslím, že ve druhém setu se jí zvedla procenta prvního podání. Ta moje naopak trochu klesla. Bylo to hodně rychlé, hodně her šlo přes shodu, nebo přes stav 30:30," uvedla Rybakinová.

"I po fyzické stránce jsem v důležitých chvílích ztrácela. Možná jsem měla zůstat více agresivní a lépe pracovat nohama. Ona ale hrála dobře a skvěle servírovala," doplnila Rybakinová.

Zápas se podle ní začal otáčet od brejku v šesté hře druhé sady. "Třetí set už byl hodně těsný. V některých momentech jsem možná neměla tolik štěstí jako ona. Při nějakých výzvách a tak," řekla Rybakinová.

Prohra ji mrzela, vystoupení ve Wimbledonu ale brala pozitivně.

"Je to škoda prohrát takhle těsně před finále. Ale myslím, že to byly z mého pohledu pozitivní dva týdny. Poslední čtyři zápasy jsem odehrála dobře a jsem ráda, na jaké jsem teď herní úrovni. V posledních měsících jsem měla trochu potíže. Chci si z těchto dvou týdnů vzít jen to pozitivní," podotkla.

Před sobotním finále mezi Krejčíkovou a Italkou Paoliniovou dává české hráčce šance na úspěch.

"Myslím, že je hodně zkušená. Vyhrála už několik grandslamů ve čtyřhře a v singlu triumfovala na Roland Garros. Bude také záležet, jak na tom obě hráčky budou fyzicky a připraví se po těžkých duelech, které tu odehrály. Určitě to bude zajímavý zápas," uvedla Rybakinová.