Ten, který nese zkázu. Alcaraz udivil experty. V čem převyšuje největší giganty?

Carlos Alcaraz přepisuje rekordy, láme milníky. Po úspěšné obhajobě wimbledonského titulu je v jednadvaceti letech už čtyřnásobným grandslamovým šampionem. I těm dosud nejopatrnějším odborníkům začíná být jasné, že mladý Španěl představuje komplexního tenistu, který prakticky nemá limity.

"Tohle bylo zničení, naprostá zkáza," hlásil bývalý tenista Tim Henman po očekávaném finálovém klání. Něco natolik jednoznačného nikdo nečekal.

Carlos Alcaraz vyhrál i své čtvrté grandslamové finále.

Ve třech setech rozebral Novaka Djokoviče, slovy Srba byl "jasně dominantní silou na kurtu" a stal se nejmladším tenistou historie, který dokázal v jediné sezoně krátce po sobě vyhrát antukové Roland Garros a travnatý Wimbledon.

Uspět na dvou naprosto odlišných površích značí velikost. Před ním to v jedné sezoně zvládli jen Rod Laver, Björn Borg, Rafael Nadal, Roger Federer a právě Djokovič. Největší giganti tenisových dějin.

Co dál? Alcaraz je také nejmladším hráčem, který získal grandslamový titul na třech různých površích: betonu, antuce a trávě.

Uspokojení není v plánu. Španěl slibuje, že se nezastaví, ani nezpomalí.

"Vidím všechny ty statistiky a rekordy, ale nemyslím na ně. Je to skvělý start do kariéry, ale já musím jet dál. Na konci chci sedět u stejného stolu jako ti velcí kluci. To je můj cíl. Chci vyhrávat a vyhrávat," prozradil s jasnou narážkou na "velkou trojku".

O tom, že na to má, už dnes pochybuje málokdo. "Produkuje dechberoucí typ tenisu," uvedl někdejší australský šampion Pat Cash.

Podle Henmana bylo v nedělním finále až zarážející, jak vytáhl odpověď na všechny velké věci, kterými se ho Djokovič snažil dostat do úzkých.

Čtyřiadvacetinásobný grandslamový rekordman nehrál špatně, to Alcaraz byl fenomenální.

"Wow, Alcaraz je výjimečný talent. Nemyslela jsem si, že ještě někdy uvidím takovou velikost jako u Novaka, Rafy a Rogera, ale teď nepochybuji o tom, že tenhle kluk může taky vyhrát dvacet a víc grandslamů. Prostě fenomén," velebila Španěla americká trenérka Rennae Stubbsová.

Hvězdný Daniil Medveděv, který dvakrát po sobě na Alcarazovi ztroskotal v semifinále Wimbledonu, přinesl zajímavý pohled na výjimečnost španělského mladíka.

Podle něj může nakonec všechny převýšit svou všestranností.

"Carlos není jako oni," odpověděl na žádost o porovnání Španěla s velkou trojkou, tedy Djokovičem, Nadalem a Federerem.

"Je to úplně jiný herní styl. Carlos se nedá s nikým srovnat. Všichni máme nějaké preference, někdo má radši obranu, někdo protiútok, někdo chce být super agresivní. Jenže on to umí všechno. Pro mě je to nejtěžší protivník, jakému jsem kdy čelil," řekl vítěz US Open z roku 2021.

I proto ten obří potenciál, o kterém se stále hlasitěji mluví.

Nadal nasbíral většinu grandslamových titulů na antukovém Roland Garros, kde toho příliš nedovolil Federerovi s Djokovičem. Naproti tomu Alcaraz může být klidně dominantní všude.

Rezervy se u něj hledají těžko, on sám je ale vidí.

Umanutě tvrdí, že se hodlá zlepšit ve všech herních aspektech. Hlad je jeho další zbraní. Stejně jako čirá, někdy až dětská radost ze hry a soutěžení.

"Chci růst. To je jediné, na čem mi záleží. Nevím, kde je můj limit. Uvidíme, jestli budu mít na konci kariéry 25, 30, 15 nebo jen tyhle čtyři grandslamy. Nevím a nemyslím na to," usmíval se bezelstně pár hodin poté, co znovu pozvedl slavnou trofej.