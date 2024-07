Nekonvenční Krejčíková inspiruje i v USA. Mluví se o podivné předpovědi, která vyšla

Druhý grandslamový titul, zvláště když je dobytý na jiném povrchu než ten předchozí, potvrzuje velikost. Barbora Krejčíková po Roland Garros vyhrála i Wimbledon a slavný triumf přišel ve chvíli, kdy jej od české tenistky nikdo nečekal. Inspirativní příběh nekonvenční Češky poutá pozornost i v Americe.

Barbora Krejčíková, nová šampionka Wimbledonu, zdraví fanoušky v All England Clubu. | Foto: Reuters

Stanice ESPN popsala nečekaný triumf osmadvacetileté hráčky jako pohádku, která ukončila tříleté období, v němž se Krejčíková zmítala nahoru a zase dolů jako na horské dráze.

Když v únoru loňského roku došla přes tři nejlepší hráčky světového žebříčku k titulu v Dubaji, dožadovala se výraznější pozornosti. Stěžovala si tehdy, že je všechno jen o Šwiatekové, Sabalenkové a Rybakinové, tedy jakési ženské verzi "velké trojky".

"Co ještě mám udělat? Co ještě mám dokázat? Chci, abych byla také zmiňována, myslím, že si to zasloužím," prohlásila tehdy Češka pro WTA Insider.

Jak připomněla ESPN, od té doby ale nedokázala svá slova podpořit výsledky a v následujících měsících trápení se jí výrok mnohokrát vrátil, i ve výsměšném tónu.

Nechybělo mnoho, aby zmar pokračoval i po Wimbledonu, namále měla hned v prvním kole, o kterém bude řeč později.

Sebevědomé výroky Krejčíkové nicméně zaujaly média už tehdy a teď se k nim logicky vrátila. Češka totiž v Londýně potvrdila, že je jednou z nejlepších tenistek současnosti.

Od posledního triumfu Sereny Williamsové na Wimbledonu uplynulo už osm let, od té doby Američané marně čekají. A tak se soustředí na jiné inspirativní tenisové příběhy.

"Češka trpěla v obtížné sezoně narušené zraněním a a poznamenané následným pádem v žebříčku. Všechno trápení ale zmizelo, jakmile zvedla ruce k nebi a nechala se opájet ovacemi davu na Centre Courtu," reportovala CNN.

Za prvních šest měsíců letošního roku nasbírala Češka sedm vítězství. Dalších sedm přidala během dvoutýdenní cesty za ziskem proslulé mísy Venus Rosewater.

Krejčíková je i ve světě vnímána jako originální osobnost, která se neřídí obecně uznávanými pravidly.

Nemá hlavního trenéra a pomáhá jí o dva roky mladší kamarád, není pod žádnou velkou marketingovou agenturou a přitom poměrně často vzbudí ohlas nepřipravenými, osvěžujícími spontánními reakcemi.

Navíc se k největší tenisové slávě dostala - pro mnoho lidí tajemně - přes prvotní pověst deblové specialistky.

"Může být někdo stále nálepkován jako deblový specialista, když má doma dva singlové grandslamové tituly? Desetinásobné grandslamové šampionce ve čtyřhře Barboře Krejčíkové je to zcela určitě úplně jedno. Dvouhra nebo debl, vyhrávání se stalo její specialitou," popsal oficiální web Wimbledonu.

Wimbledonská ženská dvouhra se po loňském neméně senzačním triumfu nenasazené Markéty Vondroušové stala prakticky netipovatelnou.

Od poslední úspěšné obhajoby Sereny v roce 2016 vyhrálo nejslavnější turnaj sedm různých hráček.

"Wimbledonský turnaj žen je nejtěžší věcí na predikci napříč všemi sporty," prohlásil komentátor ESPN Chris Fowler.

Na sociálních sítích se ale od včera šíří divoká předpověď jednoho fanouškovského účtu. Ten ještě před losem Wimbledonu sdílel podivný názor: kdokoli dostane do prvního kola Rusku Veroniku Kuděrmetovovou, vyhraje pak celý Wimbledon.

Nebezpečnou soupeřku vyfasovala právě Krejčíková. Po třech hodinách a devatenácti minutách ji udolala 7:6, 6:7, 7:5, a nakročila k wimbledonské nesmrtelnosti.