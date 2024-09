"Teď už se jen předvádíš." Muchová táhne, v New Yorku zažehla i genderový spor

"Kdyby" je slovem, které ve sportu nemá žádnou váhu. Přesto téměř každá debata o tenisovém umění Karolíny Muchové zapovězené slovo obsahuje. Kdyby českou hráčku netrápily časté zdravotní trable, co všechno by dokázala? Muchová se na US Open v New Yorku opět dostává do centra pozornosti atraktivní hrou a stylem, který táhne. Dokonce nevědomky rozdmýchala jeden zvláštní spor.

V prvním kole zahrála jedinečný lob za zády, okamžitě dostávala ze všech stran neoficiální ocenění pro "úder roku". Ve druhém kole po vynikajícím výkonu vyřadila čtyřnásobnou grandslamovou vítězku Naomi Ósakaovou a vyslechla si přirovnání k Rogeru Federerovi zejména kvůli tomu, jakým způsobem hraje voleje. Excelovala i ve třetím utkání a tenisový New York ji padl k nohám. "Teď už se jen předvádíš, Karolíno," napsal ve zdánlivě káravém, avšak jednoznačně obdivném tónu oficiální účet US Open. Stalo se tak po elegantně zahraném bekhendovém voleji, dalším příspěvku osmadvacetileté Karolíny Muchové do výběru nejlepších momentů závěrečného grandslamu sezony. Její hra si znovu získala zástup nových fanoušků, mediální i divácký zájem o českou tenistku raketově vzrostl. CNN jí věnovala speciální text. "Zase a znovu připomíná světu, jakou hráčkou je, pokud je v plné kondici. Jak je nebezpečná a jakou je hrozbou," zaznělo v něm mimo jiné. Now you're just showing off, @karomuchova7 🔥 pic.twitter.com/ChlrVcDJvw — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2024 V New Yorku osmadvacetiletá hráčka dokonce zažehla spor velkých osobností světového tenisu, ovšem zcela nezaviněně. Na začátku bylo prohlášení slavné Američanky Chris Evertové. "Muchová hraje jako chlap. Chce hrát jako chlap. Chlapi mají rychlejší servis než ženy, většinou mají lepší volej, lépe se hýbou," chválila Češku ve svém komentáři. Způsob její poklony se ale vůbec nepozdával jiné tenistce, Tunisance Uns Džábirové. "Muchová je úžasná talentovaná hráčka. Nemusí být chlapem, aby měla výborné podání, volej nebo pohyb. Můžeme prosím přestat se stereotypy založenými na genderu?" vyzvala prostřednictvím sociální sítě X. A přidal se i Nick Kyrgios, přestože on sám v minulosti ženský tenis často tvrdě kritizoval. Související Macháč způsobil v Americe pozdvižení kvůli sponzorovi. Slavného právníka přitom nezná "Souhlasím. Muchová byla úžasná, proč by mělo záležet na pohlaví. Její voleje byly fantastické. A ty Uns, mě prosím nauč svůj slice, ten můj létá kdovíkam," reagoval Australan. Evertová se poté omluvila s tím, že to myslela dobře: "Mnoho hráček, se kterými mluvím, mají muže za své vzory. Ale mohla jsem to formulovat jinak." Sama Muchová celou kauzu příliš nechápala a na tiskové konferenci se jen rozpačitě usmívala. "Nevím, co na to říct. Nemyslím si, že hraju jako chlap. Ale ano, inspirují mě, jmenovitě především Roger Federer a Novak Djokovič," pravila tenistka, která má přes celou řadu zranění v životopisu finále Roland Garros, semifinále na Australian Open i US Open a dvě wimbledonská čtvrtfinále. „I don’t think I play like a man” 🥺🥺🥺🥺🥺 pic.twitter.com/8B0QORlRCQ — ola (@muchovestie) August 31, 2024 Další úspěch může přidat nyní v New Yorku, nejprve ale musí v pondělním osmifinále zvládnout výzvu v podobě finalistky dvou posledních grandslamů - Roland Garros a Wimbledonu - světové pětky Italky Jasmine Paoliniové. Obě tenistky si před duelem, který je na programu hned v 17 hodin středoevropského času na kurtu Louise Armstronga, vyměnily komplimenty. "Je vidět, jak strašně moc se zlepšila. Hrát finále na antuce v Paříži a pak hned na trávě na Wimbledonu je neuvěřitelné. Je to inspirativní a ona je velmi milá holka. Jsem její velká fanynka," vyjádřila se obhájkyně semifinále Muchová ke stejně starému objevu letošní sezony. Paoliniová se zase označila za fanynku české tenistky. "Hraje neuvěřitelně, miluju její styl. Umí zahrát každý úder, je to velmi komplexní hráčka a těžká soupeřka," prohlásila Italka. Muchová vede ve vzájemné bilanci 3:0 na zápasy, naposledy ale proti sobě nastoupily v roce 2021, kdy se Italka teprve hledala. Jejich duel v osmifinále US Open nabídne deník Aktuálně.cz v online reportáži. Podívejte se na fenomenální úder Muchové z prvního kola: 0:17 Fenomenální úder Karolíny Muchové na US Open. | Video: Associated Press