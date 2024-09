Macháč způsobil v Americe pozdvižení kvůli sponzorovi. Slavného právníka přitom nezná

Připsal si hvězdný skalp, ale víc se mluvilo o nálepce, kterou měl na levém rukávu. Tomáš Macháč zaujal na US Open "last minute" sponzorstvím od slavného amerického právníka Bena Crumpa. Český tenista ho přitom ani moc nezná.

Občas se to stává, obzvlášť na grandslamu v Americe. Pokud se nějaký outsider musí postavit favoritovi na některém z největších kurtů ve Flushing Meadows, přiletí nabídka na jednozápasové partnerství.

A to se přihodilo i Macháčovi, když se měl ve druhém kole US Open postavit domácí hvězdě Sebastianu Kordovi.

"Tak tohle není sponzor, kterého bych na US Open očekával," napsal na síti X Ben Rothenberg, známý americký reportér The New York Times a autor tenisových biografií.

Všiml si totiž na rukávu levé ruky českého tenisty nášivky "Ben Crump Law". Tedy advokátní kanceláře Ben Crumpa.

Zbystřila i některá americká média včetně agentury AP. Crump totiž není jen tak ledajaký právník. Ve Spojených státech je známý především zastupováním rodin Breonny Taylorové nebo George Floyda, kteří zemřeli po zásahu policie, a jejich smrt vyvolala inciativu Black Lives Matter.

Macháč nebyl sám, koho renovovaný advokát oslovil ke spolupráci. Nášivku si pro jeden výjimečný zápas dal na tričko i srbský tenista Dušan Lajovič v duelu proti Daniilu Medveděvovi z Ruska.

"Stojíme za každým outsiderem v každé aréně, na kurtu i mimo něj. Rozhodli jsme se pro toto sponzorství na US Open i proto, že cítíme stále velkou inspiraci odkazem afroamerického tenisty Arthura Ashe," okomentoval sponzorskou nabídku sám Crump.

Ale zatímco Lajovič bitvu s favoritem prohrál, Macháč amerického soupeře smetl a postoupil v turnaji dál. Po zápase však hned přiletěla otázka, zda vůbec ví, čí jméno na tričku nesl.

"Popravdě toho o něm moc nevím. Tohle všechno má na starosti můj agent a já se snažím soustředit jen na tenis," citovala agentura AP berounského rodáka.

Při vítězném střetnutí s Belgičanem Davidem Goffinem už na rukávu Crumpovo jméno neměl, vystřídala ho nášivka jiného sponzora.