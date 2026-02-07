"Takových premiér moc nebylo." Čech nadchl při debutu, šlágr s USA je na spadnutí

Čeští tenisté vedou v kvalifikaci Davisova poháru nad Švédskem 2:0 a k postupu do druhého kola jim chybí bod.
Ve vyprodané Horácké aréně v Jihlavě uspěli v úvodních dvouhrách Jiří Lehečka i Dalibor Svrčina.
Lehečka zdolal Dragose Nicolaeho Madarase 6:3, 6:4, Svrčina porazil Ollieho Wallina 6:1, 6:3.
Rumunský rodák Madaras je ve světovém žebříčku až na konci šesté stovky, v jediném předchozím vzájemném duelu uhrál v roce 2021 proti Lehečkovi tři gamy. Tentokrát do zápasu vstoupil ztraceným podáním, při kterém nezískal ani míč, ale pak hru vyrovnal.
Set ukončila jednička domácího týmu až na čtvrtý pokus a v druhém dějství pak Lehečka dlouho marně usiloval o brejkbol. Dočkal se až v deváté hře a osmým esem následně utkání rozhodl. Sám v něm nečelil ani jednomu brejkbolu.
"Byl to zápas, který se musí vyhrát, ale právě takové zápasy bývají těžké. Na začátku druhého setu jsem na returnu nepředváděl tenis, který bych si představoval, ale to hlavní byl servis a ten mě podržel," řekl Lehečka České televizi.
Také Svrčina začal při daviscupovém debutu brejkem a žebříčkový rozdíl 312 pozic potvrzoval i dál.
Rychle získal úvodní sadu, pak prolomil Wallinovo podání počtvrté a vedl 4:2. Ztráta vlastního servisu ho přibrzdila jen na okamžik, vyrovnat soupeři nedovolil.
"Samozřejmě nějaká nervozita před zápasem tam byla. Jsem rád, že jsem to zvládl a vyhrál poměrně jednoznačným výsledkem," řekl Svrčina.
"Takových premiér v Davis Cupu, ještě před domácím publikem, moc nebylo. Skvělý výkon, dobře zvládnutý," ocenil ho Berdych.
Zápas vyvrcholí v neděli, kdy je od 12:00 na programu čtyřhra. Do ní kapitán Tomáš Berdych nominoval Petra Nouzu a Patrika Rikla, Švédové nahlásili dvojici Erik Grevelius, André Göransson.
V následných dvouhrách by proti sobě měli nastoupit Lehečka s Wallinem a Svrčina s Madarasem. Složení zápasů se ale může ještě změnit.
Vítěz postoupí do druhého kola kvalifikace, kde v září narazí na lepšího z dvojice Maďarsko - USA. Američané po prvním dnu vedou 2:0. Finálová část pro nejlepších osm týmů se uskuteční v listopadu v Boloni.
Češi obhajují účast ve čtvrtfinále, v němž loni nestačili na Španělsko. Proti Švédsku jsou favority i při absenci Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče.
Šestnáctý hráč světa Menšík laboruje se zraněním břišního svalu. Macháč dal přednost turnaji v Montpellier.
Ani Švédové svého nejlepšího muže v týmu nemají, do Jihlavy přijeli bez 159. tenisty žebříčku ATP Eliase Ymera.
