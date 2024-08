Tajemná tiskovka v Brně. Fiala by měl oznámit návrat motocyklových hvězd do Česka

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes v Brně oznámí podrobnosti k návratu závodů mistrovství světa silničních na Masarykův okruh. Pokud se pojedou, půjde o návrat po pěti letech.

Automotodrom Brno dnes oznámil pořádání tiskové konference "k návratu šampionátu MotoGP do České republiky". Začít by měla v 16 hodin.

Zúčastní se jí předseda vlády Petr Fiala (ODS), hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL), primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS), prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček a motocyklový závodník Filip Salač.

On-line se má zúčastnit i generální ředitel společnosti Dorna Sports Carmelo Ezpeleta, promotér závodů mistrovství světa.

Podle anonce a složení účastníků by se nemělo jednat o nic menšího, než o návrat světového šampionátu na Masarykův okruh poprvé od roku 2020.

Premiér se tak dnes pravděpodobně nezúčastní jednání zástupců vlády s odbory o případném zářijovém zvýšení platů, které má být od 14:00 v Praze.

Nebude pravděpodobně odpoledne ani na tiskové konferenci po jednání vlády, která by dnes měla o růstu platů státních zaměstnanců od září rozhodnout. Vyjádření Úřadu vlády ČR ČTK zjišťuje.

Informace o tom, že by se mohly závody příští rok vrátit na Masarykův okruh, se objevily začátkem srpna.

Před čtyřmi lety Brno v kalendáři MS poprvé chybělo kvůli nedostatku financí na zaplacení takzvaného zalistovacího poplatku, který v posledním roce činil zhruba šest milionů eur (asi 162 milionů Kč). Promotérská společnost také požadovala opravu dráhy odhadem za 100 milionů korun.

Jihomoravský kraj by obnovení závodů přivítal a je připraven přispět, řekl ČTK před třemi týdny hejtman Grolich. A zmínil, že kraj by přispěl na konání podobnou částkou jako před pandemií, v roce 2020 to bylo 30 milionů korun. Podobnou částkou přispívalo i Brno.

Jednání o návratu motocyklové Grand Prix do Česka mohou souviset i se změnou majitele okruhu, který loni v březnu koupil podnikatel Karel Hubáček prostřednictvím své společnosti Shakai. Předtím areál vlastnil Karel Abraham starší, jehož syn do roku 2019 závodil v MotoGP.