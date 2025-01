Šwiateková tvrdě odsoudila polská média. Spustilo se šílenství, zlobí se hvězda

Pro Poláky je bezesporu národním sportovním pokladem, v poslední době se tak ale necítí. Iga Šwiateková před Australian Open prozradila, že se po dopingové kauze prudce zhoršil její vztah k polským médiím. Polská tenistka tvrdě odsoudila jejich chování.

Netransparentní taktika tenisových organizací byla spouštěčem konfliktu, který Šwiateková pojmenovala v podcastu své kolegyně Francouzky Caroline Garciaové.

V jakémsi období temna, kdy polská superstar po pozitivním testu na trimetazidin nemohla hrát kvůli suspendaci, ale nikdo o tom veřejnost neinformoval, se totiž v polských médiích začala objevovat řada divokých spekulací.

"Upřímně, řeším teď nejtěžší situaci, co se týče mého vztahu s médii. Myslím tím ta polská, protože v zahraničí to nikdo takto neřešil," prozradila Šwiateková v Tennis Insider Club Podcast.

Pětinásobná grandslamová vítězka neprošla kontrolou na začátku srpna. Mohla ale nastoupit do US Open a v září se odhlásila ze tří turnajů v Číně.

Jako oficiální důvod uvedla osobní důvody.

Právě tehdy některá polská média začala spřádat fabulace.

"Když jsem se odhlásila, v zahraničí o tom nikdo neřekl ani slovo. Prostě to brali tak, že si beru nějaký čas volno. V Polsku se ale spustilo šílenství," uvedla třiadvacetiletá rodačka z Varšavy.

"Média mi diagnostikovala různé duševní poruchy. Náhle jsem se potýkala s depresí nebo byla vyhořelá. Viděla jsem také zprávu, že jsem vyhodila celý svůj tým. Zničehonic začali psát takové články s clickbaity v titulcích postavené na tom, že je se mnou něco špatně, protože nehraju dva turnaje," vysvětlovala Šwiateková.

V daném období prý prožívala nejtěžší období kariéry. Obávala se trestu za doping a k tomu četla různé spekulace, proti kterým se nemohla bránit.

"Bojovala jsem tu nejtěžší bitvu svého života a necítíla jsem se dobře. A měla jsem pocit, že po mě média jdou. Ta nenávist byla ohromná, každý mě neustále soudil. Myslím si, že psali věci, které by mi nikdy nebyli schopní říct do očí. Takhle by to být nemělo," svěřila se světová dvojka.

Ve stejném podcastu si Šwiateková postěžovala i na samotné vyšetřování jejího případu.

Ačkoli se sama považovala od začátku za nevinnou, protože se jí trimetazidin dostal do těla z volně prodejného léku, který si v Polsku zakoupila na pomoc proti nespavosti, vyšetřovatelé se k ní tak nechovali.

"Nikdo se k vám tak nechová. Obzvlášť ne lidé, kteří vás vyšetřují. Chovali se ke mě jako ke lhářce," podotkla.

Měsíční trest už má Polka za sebou a v Melbourne začne v noci na pondělí boj o svou první trofej z Australian Open. Jejím maximem v Melbourne je semifinále z roku 2022. V prvním kole bude čelit Češce Kateřině Siniakové.