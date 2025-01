Svět bouří z českého kluka s mulletem na hlavě. To je skandální, řval komentátor

V devatenácti letech je schopný porazit kohokoli. Svět tenisu se rozplývá nad uměním Jakuba Menšíka. Mladý český supertalent přesvědčivě vyřadil z Australian Open šestého hráče světa a trojnásobného grandslamového finalistu Caspera Ruuda z Norska. Menšíkova bilance proti hráčům elitní světové desítky nemá obdoby.

Menšík zdolal Ruuda po setech 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 a zápas druhého kola zakončil s bilancí 62 vítězných míčů oproti pouhým 35 nevynuceným chybám. Nasázel dvaadvacet es a udělal jedinou dvojchybu.

Renomovaný server Tennis.com tato čísla označil za "neuvěřitelná".

"Jsou to působivá, vskutku úžasná čísla. Zvlášť, když jich docílil proti tak kvalitnímu soupeři. Menšík svým rychlým nástupem napodobuje Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera. Hraje rychle, agresivně a uvolněně," prohlásila expertka Eurosportu Laura Robsonová.

"Dává obrovské rány, to jsme věděli, ale on je ještě výborně umísťuje," doplnil bývalý první hráč světa Mats Wilander.

Magazín Tennis.com se rozplýval i nad tím, jak český mladík zvládl mentálně složitou situaci po prohrané druhé sadě. V takových chvílích obvykle favorité přebírají iniciativu a zasazují náhle nervóznějším méně zkušeným sokům rozhodující ránu. Nikoli Menšíkovi.

"Čech vrátil úder. Ve třetím setu absolutně dominoval, získal ho za 26 minut," žasl magazín.

Řeší se nadstandardní bilance Menšíka proti hráčům elitní světové desítky. V devatenácti letech hrál devět zápasů proti nejlepším a pět z nich dokázal vyhrát.

Jen pět hráčů narozených v nultých letech dokázalo před dovršením dvaceti let věku vyhrát na grandslamu zápas proti hráči top 10. Z toho dva na letošním Australian Open: osmnáctiletý brazilský fenomén Joao Fonseca a právě Menšík. Před nimi jen Alcaraz, Sinner a Holger Rune.

Menšík poctil Austrálii místním ikonickým účesem, takzvaným mulletem, který v Česku kdysi proslavil zejména Jaromír Jágr.

Český tenista ho v rozhovoru pro Tenisový svět nazval spíše "baby mulletem", protože šlo o spontánní nápad před úvodním grandslamem sezony, a tak vlasy neměly čas dorůst do delší podoby.

"Pro Austrálii je to typický účes. Nemám to úplně dlouhé, nechci ze sebe úplně dělat nějakého Australana, je to jen takový detail, když už tu jsem," smál se.

V Melbourne zaujal i tím, ale zejména výtečným tenisem.

"Je tu Menšík-mánie," napsala Tennis TV na sociální sítě.

Po jedné z nejlepších výměn zápasu, kterou český tenista zakončil velkolepým akrobatickým volejem, se komentátor neudržel. "To je skandální!" křičel nadšeně.

Mensik Madness 🤯@mensik_jakub_ bringing the heat to 6th seed Ruud with a majestic volley 👏@AustralianOpen #AO2025



pic.twitter.com/llewn7p1Dp — Tennis TV (@TennisTV) January 15, 2025

193 centimetrů vysoký tenista má našlápnuto k tomu, aby poprvé v kariéře dobyl druhý týden grandslamového turnaje. Zatím v Melbourne vyrovnal své maximum, kterým jsou dvě třetí kola na US Open.

Jeho protivníkem o postup do osmifinále bude buď Kanaďan Felix Auger-Aliassime, nebo Španěl Alejandro Davidovich Fokina. Oba loni dokázal porazit, kanadského tenistu vyřídil 3:0 na sety v prvním kole na newyorském grandslamu.