Švédka se v obřím slalomu ve "Špindlu" ubránila americké dvojici

Obří slalom na Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně vyhrála švédská lyžařka Sara Hectorová. Olympijská šampionka potvrdila vedení po prvním kole a vyhrála o 18 setin sekundy před Američankou Paulou Moltzanovou. Třetí byla o dalších pět setin zpět americká hvězda Mikaela Shiffrinová, která se na stupně vítězů v této disciplíně vrátila po dvou letech.
České reprezentantky Adriana Jelínková a Tereza Koutná nepostoupily do 2. kola. Jelínková v prvním kole obsadila 40. místo, juniorka Koutná skončila o pět příček za ní.
Hectorová po úvodní jízdě těsně vedla před Švýcarkou Camille Rastovou, ale ve druhé na v té době vedoucí americké lyžařky dlouho ztrácela.
Na posledním mezičase měla na Moltzanovou manko 28 setin, jenže závěrečnou pasáž prolétla nejrychleji a vyhrála.
Olympijská vítězka z Pekingu 2022 Hectorová se v posledním obřím slalomu před hrami v Miláně a Cortině d'Ampezzo radovala z prvního vítězství v sezoně.
"Jsem superšťastná. Je vždycky dobré vědět, že jste ve hře. Ale je tady spousta skvělých holek," uvedla pro Českou televizi třiatřicetiletá Švédka.
Naopak na první triumf ve Světovém poháru stále čeká o dva roky mladší Moltzanová, která dnes byla podeváté na stupních vítězů. Ve druhém kole se posunula z páté pozice až na druhou příčku.
Její výborné jízdě nedokázala konkurovat ani slavnější krajanka Shiffrinová, která byla po prvním kole čtvrtá a v cíli se zařadila o pět setin za Moltzanovou na druhou pozici. Na třetí místo odsunula další Američanku Ninu O'Brienovou.
"Když jsem přijela do cíle a viděla tam Paulu a Ninu, bylo to úžasné. Ještě nikdy jsem to nezažila," pochvalovala si Shiffrinová po závodě, který může být i pro ni zlomový.
Od druhého místa v Jasné v lednu 2024 se ve dvanácti obřích slalomech SP za sebou nedostala na stupně vítězů. Po pádu v Killingtonu předloni v listopadu si zranila břicho a po návratu bojovala s psychickým blokem, který z obřího slalomu měla.
V závěru minulé sezony se sice do této disciplíny vrátila, ale trápila se. V novém ročníku elitního seriálu se slalomová královna Shiffrinová postupně i v obřím slalomu zlepšovala, dvakrát byla čtvrtá. Na pódium to po dlouhém čekání dotáhla až ve Svatém Petru. "Tenhle den je tak výjimečný," svěřila se.
Společně s Moltzanovou ocenily pohodu, která panuje v americkém ženském týmu. V obřím slalomu byly dnes čtyři lyžařky z USA mezi nejlepšími osmi.
Podruhé v sezoně nebodovala vedoucí žena disciplíny Julia Scheibová. Sedmadvacetiletá Rakušanka, která v tomto ročníku vyhrála čtyři z předchozích sedmi obřích slalomů, byla po prvním kole třetí, ale druhou jízdu po chybě nedokončila.
Její náskok v průběžném pořadí před dnes čtvrtou Rastovou se ztenčil na 89 bodů.
Závod SP ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně:
Ženy - obří slalom: 1. Hectorová (Švéd.) 2:23,86 (1:11,63+1:11,23), 2. Moltzanová -0,18 (1:12,16+1:11,88), 3. Shiffrinová (obě USA) -0,23 (1:12,06+1:12,03), 4. Rastová (Švýc.) -0,33 (1:11,65+1:12,54), 5. O'Brienová (USA) -1,80 (1:13,01+1:12,65), 6. Pillerová (Švýc.) -2,53 (1:13,22+1:13,17), ...v 1. kole 40. Jelínková 1:16,53, 45. Koutná (obě ČR) 1:18,42.
Průběžné pořadí obřího slalomu (po 8 z 10 závodů): 1. Scheibová (Rak.) 560, 2. Rastová 471, 3. Hectorová 429, 4. Shiffrinová 353, 5. Moltzanová a Robinsonová (N. Zél.) 312.
Průběžné pořadí SP (po 23 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 1033, 2. Rastová 883, 3. Aicherová (Něm.) 624, 4. Moltzanová 614, 5. Vonnová (USA) 590, 6. Hectorová 568, ...23. Ledecká (ČR) 208.
