Stydím se, nemám slov, hlesla pohaslá česká naděje. Během 25 minut bylo všechno pryč

Obhajuje zlatou medaili, jenže už po prvním dni kvalifikace je jasné, že střelec Jiří Lipták, velká česká naděje olympiády v Paříži, nepostoupí v trapu ani do finále. "Hrozný výsledek a de facto konec závodu. Úplně se za to stydím," přiznal vítěz z Tokia.

Jiří Lipták v trapu na OH 2020 | Foto: Reuters

Se šesti chybami má dvaačtyřicetiletý reprezentant minimální vyhlídky na účast v šestičlenném finále. Mezi 30 střelci mu patří průběžně 27. místo.

V tradičně vyrovnané brokařské soutěži před třemi lety se nepostupovalo ani se třemi minelami.

Zatímco při olympijském triumfu v Tokiu Liptákovi ze 125 kvalifikačních terčů uletěl jediný, ve Francii má šest chyb na kontě už po 75 pokusech.

Nevyšla mu zejména druhá položka, v níž minul čtyřikrát, po jedné chybě si připsal v první a poslední sérii.

V nahrávce pro média Lipták prozradil, že už první položku střílel nervózní a svázaný.

"Tak jsem si na tu druhou položku říkal, že takhle to nejde, že se musím uvolnit," líčil český střelec.

"Bohužel přišla brzo chyba, čtvrtý terč, takový rovný, celkem jednoduchý. Nevím, co jsem tam udělal. Zůstalo mi to dlouho v hlavě, takže jsem vzápětí chyboval podruhé a už se to celé sesypalo," popsal.

Ve druhé položce mu nefungovala opravná rána, kterou může použít, když netrefí terč napoprvé.

"Potřeboval jsem ji čtyřikrát a ani jednou se mi nepodařilo ten terč zasáhnout. Proto takový hrozný výsledek a de facto konec závodu. Úplně se za to stydím," litoval.

Po druhé položce byl poslední ze třiceti účastníků. "Takhle špatně jsem tady nestřílel ani v tréninku. Tohle tě sesadí tak dolů, že nemám slov," přiznal Lipták.

Věděl, že obhajoba zlata je prakticky nemožná. "Běželo mi hlavou, že jsem čtrnáct dní pryč z domova, na kempu a potom tady, a pak během 25 minut je to všechno pryč," svěřil se.

V úterý jsou na programu zbývající dvě položky po 25 terčích. Ty už ale na Liptákově vyřazení zřejmě nic nezmění.

"Osobně si myslím, že šance není. Výsledky jsou tak vysoké, že si nemyslím, že by to ti lidi pustili, i kdybych střelil čistých 50," poznamenal český brokař.

Padesátku ale chce trefit. "To bych si přál, s úctou uzavřít tuto olympiádu," poznamenal.

Olympijský nezdar nese těžce. "Je mi 42, a když jsme dělali rozhovor na kameru, tak se mi hrnuly slzy do očí. To je zase dobré znamení, že to nemám úplně u zadku," svěřoval se.

Na prahu vyřazení je také Brit Matthew John Coward-Holley, který před třemi lety v Tokiu doplnil Liptáka a Davida Kosteleckého na stupních vítězů.

Exmistr světa zatím předvedl jen o jednu trefu lepší výkon než obhájce zlata a patří mu 23. pozice.