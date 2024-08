Strýcová: Děti by měly sportovat i během veder. Mají zbytečně moc komfortu

Bývalá tenisová šampionka Barbora Strýcová doporučuje pro malé děti zejména atletiku, při které se postupně rozvíjí celé tělo i jeho pohyb. Výborné pro rozvoj pohybového aparátu je podle ní také brazilské bojové umění jiu-jitsu.

"Pro děti třeba ve věku šesti až osmi let mi přijde úplně úžasné právě jiu-jitsu. Tam používáte celé tělo. Jsem zastánce toho, že by děti měly dělat spoustu různých aktivit, ať už gymnastiku, běh, míčové sporty a různě to kombinovat," vysvětluje Strýcová, maminka téměř tříletého Vincenta a sotva tříměsíční dcery Josefíny.

Talent se u dítěte podle ní pozná jednoduše, zejména kolem věku pěti nebo šesti let. Dítě chce v takovém případě dělat konkrétní sport samo od sebe a nikdo ho k tomu nemusí nutit.

"Ale talent není jediná věc, která dítěti zaručí úspěch. Je skvělé, že ho má, ale pro úspěch jsou potřeba i další aspekty jako jsou píle, disciplína, umění překonávat překážky. Talent je ale rozhodně super bonus," říká dvojnásobná vítězka čtyřhry na Wimbledonu.

Strýcová občas vidí u rodičů zbytečnou opatrnost, spojenou hlavně s horkým počasím. Děti by podle bývalé tenistky měly sportovat, i když je vedro a svítí slunce.

"Rodiče by měli vést děti ke sportu celý den a nečekat až na večer nebo na lepší podmínky. Mají zbytečně moc komfortu, který přirozeně nepotřebují. Vydrží toho totiž mnohem víc než dospělý," vysvětluje Strýcová.

Děti by se podle ní měly hýbat, ať je vedro nebo zima. Když mají pokrývku hlavy, jsou namazané krémem a mají dostatečný přísun tekutin, tak nevidí problém se sportem i v létě a na slunci.

"Zdravé to je zvláště u moře, kde máte jako benefit mořský vzduch. Na pláži se dá dělat spousta aktivit a her, stejně tak v moři nebo v bazénu. Sport je důležitý a vede děti a mladé lidi k disciplíně a překonávání sama sebe. Za mě by měly sportovat denně. Neříkám, že by měly mít denně řízené tréninky. Stačí, i když dělají i aktivity s rodiči. Jdou třeba společně na kolo, zakopat si s míčem a podobně," míní žena, která to na singlovém žebříčku WTA dotáhla nejvýše na 16. příčku.

Souhlasí s ní David Svoboda, olympijský vítěz v moderním pětiboji. Pravidelný trénink v určitých podmínkách posiluje odolnost a schopnost adaptace organismu.

"Nakonec si člověk zvykne na všechno a je schopen přizpůsobit se horku stejně jako mrazu nebo třeba vysoké nadmořské výšce. To je podle něj podstata sportovní přípravy a hlavní přínos zdravého životního stylu. Schopnost termoregulace v horku stejně jako otužování by pro zdravé děti neměl být velký problém," říká Svoboda.

Děti by se podle něj měly hýbat několik hodin denně.

"Samozřejmě jde o lehkou až střední intenzitu zátěže, ale každý den v průměru jedna až tři hodinky jsou pro děti a jejich zdravý vývoj ideální. Když je to občas víc nebo míň tak je to úplně v pohodě. Těm, kteří to tak díky svým rodičům mají, gratuluji. Naopak je mi líto dětí, které doslova trpí nedostatkem pohybu," říká držitel zlaté medaile z olympiády v Londýně 2012.

Olympiáda dětí a mládeže 2024 v Českých Budějovicích. | Video: Toyota ČR

Atletiku jako základ pohybového vývoje doporučuje také česká paralympionička Anna Luxová.

"Ne nadarmo se o atletice říká, že je královna sportu. Děti se naučí běhat, skákat, házet a pak si vyberou, co je baví, ať už v atletice nebo kterémkoliv jiném sportu. U malých dětí je nejdůležitější rozvíjet všestrannost a kladný vztah k pohybu a sportu. Z mého pohledu je nejvíce podceňovaná všestrannost. Naučit se běhat, skákat, házet, chytit míč, udělat kotrmelec, překonat nějakou překážku," popisuje Luxová, která sbírá úspěchy ve sprintu a vrhu koulí.

Strýcovou nedávno zaujaly její mladé nástupkyně.

"Nadchla mě spousta českých mladých sportovců, ale kdybych měla vypíchnout konkrétně, tak třeba Tereza Valentová, která vyhrála juniorku French Open, a také Laura Samson, která byla ve finále. Obě hrají skvěle už teď i mezi dospělými. Samozřejmě máme talenty i v dalších sportovních odvětvích a jsem za to moc ráda," těší Strýcovou.

Ona, David Svoboda i Anna Luxová zvou v průběhu olympijských her všechny děti na Olympijský festival v Mostě. Tam si mohou vyzkoušet celou řadu olympijských disciplín a nechat si poradit od expertů.