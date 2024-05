Srdceryvný konec. Nadal prohrál ve svém pařížském království už v prvním kole

Španělský tenista Rafael Nadal vypadl na Roland Garros v prvním kole s Němcem Alexanderem Zverevem.

Čtrnáctinásobný vítěz turnaje, jenž příští týden oslaví 38. narozeniny, prohrál 3:6, 6:7, 3:6.

Na pařížské antuce utrpěl po vleklých zdravotních problémech teprve čtvrtou porážku, jinak tu 112 zápasů vyhrál.

"Nevím, jestli je to naposledy, co jsem tady před vámi. Ale jestli ano, tak jsem si to užil," řekl Nadal v rozhovoru na kurtu zaplněnému hledišti, kde vedle dojatých fanoušků nechyběla ani řada tenistů včetně světové jedničky Srba Novaka Djokoviče či krajana Carlose Alcaraze.

V 1. kole vypadl Nadal na Roland Garros poprvé. Od svého debutu v roce 2005, kdy získal první titul, bylo dosud jeho nejhorším výsledkem vyřazení v 3. kole v roce 2016.

Naopak Polská tenistka Iga Šwiateková vykročila úspěšně za obhajobou a možným čtvrtým titulem na Roland Garros. Světová jednička porazila v 1. kole domácí Leoliu Jeanjeanovou 6:1, 6:2.

Dvaadvacetiletá Šwiateková vyhrála 13. zápas po sobě, před druhým grandslamem sezony ovládla také turnaje v Madridu a Římě.

O šest let starší Jeanjeanovou, která se do hlavní soutěže dostala z kvalifikace, porazila za 62 minut. Duel se hrál kvůli dešti pod zataženou střechou.

Šwiateková předčila Jeanjeanovou v poměru vítězných míčů jasně 26:2. Nemuselo jí vadit ani 18 nevynucených chyb.

Rodačka z Varšavy se příště utká s bývalou světovou jedničkou a čtyřnásobnou grandslamovou vítězkou Naomi Ósakaovou z Japonska.

Uspěl také druhý hráč světa Ital Jannik Sinner, který zdolal Američana Christophera Eubankse 6:3, 6:3, 6:4.

Vítěz Australian Open zvítězil za více než dvě hodiny. Italský tenista zvládl první duel po zhruba měsíční pauze. Na začátku května odstoupil v Madridu kvůli potížím s kyčlí a poté se odhlásil i z domácího turnaje v Římě.

Sinner usiluje v Paříži o vylepšení maxima, kterým je čtvrtfinále z roku 2020. Vloni vypadl ve 2. kole. Rodák z Innichenu se může po Roland Garros stát novou světovou jedničkou.

Tenisový grandslamový turnaj French Open (antuka, dotace 53,5 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Zverev (4-Něm.) - Nadal (Šp.) 6:3, 7:6 (7:5), 6:3, Sinner (2-It.) - Eubanks (USA) 6:3, 6:3, 6:4, Tsitsipas (9-Řec.) - Fucsovics (Maď.) 7:6 (9:7), 6:4, 6:1, Shelton (15-USA) - Gaston (Fr.) 3:6, 6:3, 6:4, 6:4, Chačanov (18-Rus.) - Nagal (Indie) 6:2, 6:0, 7:6 (7:5), Auger-Aliassime (21-Kan.) - Nišioka (Jap.) 6:2, 6:4, 6:4, Arnaldi (It.) - Fils (29-Fr.) 6:3, 4:6, 6:4, 6:2, Kwon Sun-u (Korea) - Ruusuvuori (Fin.) 6:3, 6:4, 6:3, Ševčenko (Kaz.) - Karacev (Rus.) 6:4, 4:6, 1:6, 6:1, 6:4, Squire (Něm.) - Purcell (Austr.) 6:2, 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (12:10).

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Šwiateková (1-Pol.) - Jeanjeanová (Fr.) 6:1, 6:2, Džábirová (8-Tun.) - Vickeryová (USA) 6:3, 6:2, Paoliniová (12-It.) - Savilleová (Austr.) 6:3, 6:4, Baptisteová - Dayová (obě USA) 4:6, 6:2, 6:2, Gauffová (3-USA) - Avdějevová (Rus.) 6:1, 6:1, Collinsová (11-USA) - Dolehideová (USA) 6:3, 6:4, Tomovová (Bulh.) - Alexandrovová (16-Rus.) 6:3, 7:6 (7:5), Pavljučenkovová (20-Rus.) - P. Udvárdyová (Maď.) 6:3, 6:4, Fernandezová (31-Kan.) - Ponchetová (Fr.) 6:2, 6:0.